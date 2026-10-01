Un arquero mundialista y un ex Boca, los candidatos de River ante la posible ida de Beltrán

Cuando el río suena, agua trae. Los trascendidos son reales, el arquero Santiago Beltrán hace tiempo genera interés en el fútbol europeo, motivo por el cual en River Plate comienzan a barajar nombres y posibilidades ante una posible ida del golero de 21 años.

Las buenas actuaciones en el arco Millonario de los últimos tiempos llevaron al joven guardameta a la Selección Argentina, donde ya se dio el gusto de sumar sus primeros minutos. Un blanco fácil para atraer a las grandes ligas del fútbol mundial.

Ante esta situación, la dirigencia de River, que primeramente intentará renovarle el contrato (vence en diciembre de 2027) para elevar su cotización, ya tiene en carpeta a dos posibles reemplazantes: el marroquí Yassine Bounou, arquero de su Selección, y el argentino Agustín Rossi, actualmente en Flamengo.

Bounou, arquero de la Selección de Marruecos, más de una vez aseguró que es hincha de River.

Beltrán debutó oficialmente a fines de enero, en la victoria por 1 a 0 frente a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura ante las lesiones simultáneas de Franco Armani del cipoleño Ezequiel Centurión. Desde entonces disputó 39 partidos, mantuvo la valla invicta en 15 de ellos y sorprendió a todos con su seguridad, lo que le aseguró la titularidad por sobre Armani.

Su gran presente, pese a la corta edad, llamó la atención de Lionel Scaloni en los amistosos previos al Mundial 2026 y hasta tuvo la chance de sumar minutos en la victoria ante Honduras. Semejante carta de presentación ya captó la atención del Atlético de Madrid, que busca un reemplazante ante la posible salida de Jan Oblak al fútbol árabe. Aunque no sería el único grande de Europa interesado.

El pasado en Boca no parece condicionar la posibilidad del arco Millonario para Rossi.

Ante esto, River pretende mejorar su salario y, sobre todo, su cláusula de rescisión, para tener un poder mayor de negociación. En él mientras tanto, la dirigencia ya activó la búsqueda: Bounou y Rossi, los elegidos en Nuñez.

El guardameta marroquí es confeso hincha de River y en varias oportunidades ha expresado su deseo de defender el arco del Millonario. A sus 35 años defiende los colores del Al-Hilal de Arabia Saudita, donde tiene contrato hasta julio del 2028.

El otro candidato es Rossi, cuyo pasado pasado en Boca no sería impedimento en lo más mínimo de acuerdo con sus dichos en el pasado. La ventaja que tiene el conjunto de Núñez es que su contrato vence a fines del año que viene, motivo que podría reducir su costo. Con 31 años y siendo clave en Flamengo, la dirigencia lo ve como el arquero ideal para pelear por torneos internacionales.