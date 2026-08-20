Bombardeo masivo de Rusia contra Ucrania dejó 16 muertos y elevó la alerta de países de la OTAN

Al menos 16 personas murieron en bombardeos nocturnos rusos contra la capital de Ucrania y la región circundante, informaron este jueves las autoridades, mientras que el presidente Volodimir Zelenski pidió una respuesta global ante la «escalada» de Moscú.

Ambos países han intensificado los ataques de largo alcance en los últimos meses, lo que ha elevado el número de víctimas civiles de esta guerra que dura cuatro años y medio.

Misiles y drones rusos contra Kiev: advierten una «escalada»

El jueves por la mañana, los equipos de rescate en Kiev revisaban los escombros de edificios destruidos, incluido un hospital infantil dañado.

«Aquí solía haber un edificio, y ahora ya no está», dijo María Abramova, una residente de 45 años.

Acababa de llegar a la habitación de sus hijos tras sonar la alarma de ataque aéreo cuando se escucharon las explosiones, que destrozaron sus ventanas y «casi mataron» a su esposo.

Los misiles balísticos que Moscú lanza contra Kiev vuelan a una velocidad de hasta miles de kilómetros por hora, y llegan a la capital a los pocos minutos de que se emita una alerta de ataque aéreo.

Las fuerzas ucranianas tienen dificultades para interceptar las salvas de misiles balísticos, que solo pueden ser derribados de manera efectiva por los sistemas de defensa aérea Patriot, diseñados por Estados Unidos.

El país ha pedido repetidamente a sus aliados apoyo adicional ante la intensificación de los ataques de Rusia, que lanzó un número récord de misiles en julio, según un análisis consignado por AFP basado en datos de la Fuerza Aérea de Ucrania.

«Desafortunadamente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada del conflicto, el mundo no siempre responde de manera adecuada a tales ataques«, declaró Zelenski.

Quince personas murieron en la capital, indicó su alcalde, Vitali Kitschko, y otra perdió la vida en el distrito de Brovari, en las afueras de Kiev.

El ataque, que duró nueve horas en Kiev, también dañó almacenes en Borispol, cerca de la ciudad.

La fuerza aérea ucraniana había anunciado la noche del miércoles sobre misiles rusos «Kalibr» que se dirigían hacia la capital.

«Fue un ataque masivo. Los rusos lo prepararon durante mucho tiempo y combinaron varios tipos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones», afirmó Zelenski.

Rusia lanzó al menos 44 misiles, de los cuales 39 fueron derribados, según la Fuerza Aérea.

Moscú afirmó que atacó «instalaciones del complejo militar-industrial, un centro de transporte y logística, y almacenes» en Kiev y su región.

Los ataques también provocaron respuestas de seguridad en los estados miembros vecinos de la OTAN.

Polonia informó que movilizó su aviación dentro de su espacio aéreo para evitar cualquier incidente relacionado con la ofensiva aérea rusa y resguardar a su población. En Rumania, también vecina de Ucrania, dos aviones caza españoles desplegados en misiones de la OTAN y un helicóptero del ejército rumano despegaron durante la noche para vigilar «objetivos» cercanos a la frontera.

Un dron ingresó al espacio aéreo rumano y se estrelló en una zona despoblada en el oeste del país.

Un caza F-16 rumano también destruyó el jueves un dron marítimo a varios cientos de metros del proyecto gasístico «Neptun Deep», en el mar Negro.

El ministro de Defensa, Radu Miruta, declaró en Facebook que el dron estaba «cargado de explosivos» y no provenía de Ucrania.

Moldavia también informó que un dron tipo Shahed -utilizado por Rusia- se estrelló en su territorio, cerca de la frontera con Ucrania.

Las incursiones aéreas en otros países se han vuelto cada vez más comunes en los últimos meses.

Por su parte, Rusia afirmó haber derrivado 762 drones ucranianos lanzados durante la noche.

Ucrania también ha intensificado sus ataques de represalia contra Rusia, en parte para tratar de presionar a Moscú a sentarse a negociar y poner fin a la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

AFP