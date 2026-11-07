Riesgo país: Argentina tiene el segundo indicador más alto de América Latina y supera ampliamente el promedio regional

Argentina tiene el segundo indicador más alto de América Latina y supera ampliamente el promedio regional.

El riesgo país argentino llegó a los 939 puntos básicos y quedó segundo en el ranking de América Latina, solo por detrás de Venezuela. El indicador más que cuadruplica el promedio regional y es 7,5 veces superior al de Paraguay. Desde julio, cuando había alcanzado un mínimo de 403 puntos, acumuló una suba de 536 unidades.

Los datos relevados por Bloomberg a partir de información de JP Morgan incluyen a 17 países de la región, además de los promedios latinoamericano y global. La Argentina quedó en el segundo puesto, con un nivel que no se registraba desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Venezuela encabeza la lista con 4.473 puntos básicos, casi cinco veces el valor argentino. Detrás de la Argentina se ubican Ecuador, con 569; Bolivia, con 494; El Salvador, con 317; Colombia, con 234, y México, con 228 puntos.

Estos siete países superan el promedio de América Latina, de 208 puntos, y el global, de 207. Honduras, con 202 puntos, es el primero que queda por debajo de ambas referencias.

En el otro extremo del ranking aparecen Uruguay, con 83 puntos; Chile, con 104; Perú, con 121, y Paraguay, con 125. La diferencia entre el indicador argentino y esos países oscila entre 814 y 856 puntos básicos.

El riesgo país de la Argentina es 11,3 veces el de Uruguay, 7,5 veces el de Paraguay y 4,5 veces el promedio latinoamericano. Brasil, la mayor economía de la región, registra 195 puntos, por lo que el indicador argentino lo multiplica por 4,8. Los datos de los demás países corresponden al 4 de noviembre.

Qué mide el riesgo país y por qué subió

El riesgo país mide la sobretasa que pagan los bonos soberanos de una nación en dólares respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de menor riesgo. Se expresa en puntos básicos: cada 100 equivalen a un punto porcentual.

En el caso argentino, los 939 puntos implican que el mercado exige un rendimiento 9,39 puntos porcentuales superior al de esos bonos de referencia. Es un indicador clave del costo de financiamiento: cuanto más alto es, más caro resulta para el Estado y las empresas tomar deuda en los mercados internacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan había tocado un mínimo en ocho años a mediados de julio, cuando llegó a los 403 puntos básicos. Desde entonces subió 536 unidades y más que se duplicó. Durante la última semana superó los 900 puntos y alcanzó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La suba se produjo en un contexto de mayor aversión global a los activos emergentes, que también impactó en los indicadores de otros países de la región.

Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, señaló que la Argentina duplicó el movimiento registrado en créditos comparables. Como referencia, mencionó que la tasa forward entre los bonos AO27 y AO28 se ubicó en el 32%. Esto implica que el mercado exige que un título en dólares bajo ley argentina, con vencimiento a un año, rinda ese porcentaje anual en dólares hacia octubre de 2027.

Los factores externos y las dudas sobre la economía argentina

Entre los factores internacionales que presionaron sobre los indicadores, los analistas mencionaron la búsqueda de refugio en activos considerados más seguros, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y una mayor volatilidad global.

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, también señaló la suba del precio del petróleo, el repunte de la inflación global, la incertidumbre regional y las dudas sobre la continuidad del respaldo del Tesoro estadounidense.

En el plano local, los especialistas apuntaron a la debilidad de la actividad económica, una inflación que demora en bajar del 1% mensual y las dudas sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 y 2028.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, sostuvo que los factores internos ganaron peso en la última escalada. Según explicó, la principal incógnita del mercado es de dónde saldrán los dólares para cumplir con esos vencimientos y atender la demanda privada durante 2027 y 2028.

Abram describió un círculo vicioso en el que la salida de capitales eleva el riesgo país, reduce el financiamiento disponible para el consumo y la inversión y, a su vez, profundiza la incertidumbre política.

Por su parte, Martín Polo indicó que el mercado internacional permanece cerrado para la Argentina, una situación que obliga al Banco Central a reforzar la acumulación de reservas.

Qué dicen Caputo y Sturzenegger sobre el riesgo país

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la volatilidad a factores que, según su mirada, no están vinculados con la solidez del programa económico. “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó.

En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo en una entrevista con el portal Seúl que el riesgo país de la Argentina es distinto del que se atribuye al Gobierno.

Según explicó, los bonos que vencen durante el actual mandato presidencial tienen un spread de 80 puntos, mientras que los que vencen después presentan un riesgo mucho más alto. A partir de esa diferencia, afirmó que el indicador caerá con fuerza si Javier Milei es reelecto.