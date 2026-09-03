Un jugador del Real Madrid dio positivo en el test de alcoholemia y Mourinho explotó en conferencia de prensa

Josep Mourinho, durante la conferncia de prensa en la previa del duelo entre Real Madrid y Betis. (Foto: AFP)

El Real Madrid comenzó con andar perfecto en LaLiga, al ganar los tres partidos que disputó y compartir la cima con Barcelona. Sin embargo, un problema extrafutbolístico encendió la polémica en la capital española.

Se trata de Raúl Asencio, el defensor canterano de 20 años que el pasado 16 de agosto fue detenido por conducir ebrio en Gran Canaria, a las 6:30 y con una tasa de 0,90 mg/l, y que ahora fue condenado por la infracción vial.

Raúl Asencio, el futbolista del Real Madrid condenado por conducir ebrio en Gran Canaria.

En la conferencia de prensa de este jueves, previa al duelo entre el Merengue y el Betis de este viernes por la tarde, el entrenador José Mourinho no esquivó el tema. «Hablé con él cuando llegué en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más de situaciones extra Valdebebas», señaló en primera instancia.

«En Valdebebas es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado es el primero en llegar y el último en salir, pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año», sentenció el director técnico portugués.

Luego, amplió: «Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa dañando el prestigio del Real Madrid, que es intocable. Y con eso te digo que no estoy feliz. Todos tienen errores, pero los errores acumulados son una cosa diferente», advirtió Mourinho, quien además reconoció que el club le abrió un expediente a Asencio.

Mourinho, sobre la retirada del carnet de Asencio por ir borracho: "Es un profesional ejemplar. El primero en llegar y último en irse, pero un jugador del Madrid lo es 24/7. No estoy feliz. Todos cometen errores, pero errores acumulados es diferente".pic.twitter.com/FNPhL2bzXl — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 3, 2026

Este viernes, Real Madrid visitará al Betis en el estadio La Cartuja desde las 16, por la cuarta jornada de LaLiga. Luego, el martes 8 de septiembre comenzará su camino en la Champions League, cuando reciba al Inter en el Santiago Bernabéu.