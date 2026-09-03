Ambulancias de alta complejidad: así refuerza Río Negro la atención de pacientes críticos

En cuatro ciudades de Río Negro, el SIARME responde a emergencias con ambulancias capaces de brindar atención de terapia intensiva durante el traslado. Foto: gentileza

El sistema de emergencias de Río Negro refuerza su atención prehospitalaria con tecnología y equipamiento de alta complejidad en sus cuatro sedes.

Las ambulancias se encuentran equipadas para brindar atención de terapia intensiva durante el traslado, permitiendo estabilizar a pacientes críticos antes de su llegada al hospital.

Ambulancias preparadas para pacientes críticos

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) combina unidades móviles, equipamiento médico y personal capacitado para intervenir en los primeros minutos de una emergencia.

Las ambulancias cuentan con equipamento tecnológico que permite sostener la atención de los pacientes con cuadros críticos hasta su llegada al centro de salud.

Las unidades cuentan con desfibrilador, sistema de aspiración central y equipos para monitorear al paciente. Foto: gentileza

«Tenemos muchos pacientes críticos en la provincia», señaló el director del Siarme, Miguel Ledesma.

El sistema interviene ante códigos rojos y amarillos, los primeros corresponden a situaciones que requieren atención inmediata, como paros cardiorrespiratorios, patologías cardiovasculares o personas involucradas en incidentes viales.

Mientras que los códigos amarillos corresponden a situaciones que pueden esperar más tiempo, y que, según Ledesma, también se han visto beneficiados con reducciones en los tiempos de respuesta que aspiran a un margen de 30 a 45 minutos.

Cuatro sedes provinciales

El Siarme mantiene bases operativas en Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, con una reciente incorporación en esta ultima.

El servicio de Bariloche cuenta con tres sedes vinculadas al organismo. La primera de ellas está localizada en el hospital Ramón Carrillo, mientras que las otras dos se ubican en el CAPS y en el hospital modular del km 8.

«Es una ciudad grande, con 200.000 habitantes y eso genera la cobertura de las tres zonas», señaló Ledesma.

El director explicó que el objetivo es que las unidades puedan realizar la primera atención, resolver los casos que no requieren traslado y compensar a quienes necesitan llegar al hospital.

«Tenemos un aumento de la consulta, sobre todo en los pacientes PAMI»

Todos los llamados se condensan en el 911, donde los operadores realizan preguntas sobre los síntomas y la situación de la persona para poder establecer la prioridad y enviar el recurso adecuado.

De este modo, el director del Siarme recordó que la información otorgada por los interlocutores es clave para definir la respuesta.

«Lo más importante es que tengamos una empatía con el paciente y que el paciente también o el familiar nos diga qué es lo que tiene para poder clasificar la llamada«, finalizó.