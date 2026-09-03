El signo del horóscopo chino que deberá tener paciencia y mantener la calma en septiembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones y anticipó que septiembre abrirá un nuevo período energético donde los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino.

La astróloga señaló que serán semanas intensas que exigirán decisiones firmes y mayor esfuerzo; no obstante, destacó la llegada de transformaciones que conviene tomar con calma para mantener el equilibrio.

El signo que deberá tener paciencia y mantener la calma

La astróloga argentina informó que el Gallo traerá un buen mes para el Caballo. Sin embargo resaltó que deberá tener precauciones.

En este sentido informó que la energía de este animal aportan herramientas vinculadas con el control, la paciencia y la claridad mental, sobre todo en el noveno mes del año.

Durante estos 30 días, el Caballo podría sentir el impulso de asentarse -especialmente en el caso de los solteros-, aunque conviene actuar con calma: al aflorar estas emociones, surge el riesgo de tomar decisiones demasiado apresuradas.

Ludovica hizo una importante advertencia para este signo: no es recomendable casarse, al menos este 2026. Lo ideal será esperar a que cambie el años. En tanto, para aquellos que estén casados señaló que podrán disfrutar de un periodo tranquilo.