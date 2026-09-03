Preocupación en Boca por Paredes: ¿Llega al partido con San Pablo?

Paredes salió en los últimos minutos y no estuvo presente en la definición por penales.

Boca eliminó por penales a Vélez y avanzó a los cuartos de final de Copa Argentina. El Xeneize igualó 0-0 ante el Fortín en el tiempo regular pero fue más efectivo desde los 12 pasos y ganó por 4-3.

Álvaro Montero fue la gran figura al atajar dos penales en la infartante definición.

A pesar de lograr el objetivo en Córdoba, el equipo del Vasco Arruabarrena terminó con una gran preocupación: Leandro Paredes salió a los 82′ y no pudo completar el partido. El capitán pidió el cambio por una molestia en el isquiotibial izquierdo y prendió las alarmas en todo Boca.

Pero en conferencia de prensa, el Vasco Arruabarrena adelantó: «Es inteligente, hizo señas, pero no es nada grave. Tuvo un gran despliegue». Horas después se confirmó que se trata de una contractura en la misma zona que se lesionó ante Platense.

Por eso, se descarta que sume minutos el sábado ante Gimnasia de Mendoza por la 8° fecha del Clausura. Además, no habrá parte médico por parte de Boca y tampoco se le realizarán estudios al tratarse de una sobrecarga.

El plan del cuerpo técnico es que viaje con el plantel a la provincia cuyana pero no jugará. La idea es que esté disponible para el partido de ida ante San Pablo por Copa Sudamericana, que se disputará el próximo martes 8 de septiembre en La Bombonera.

En Mendoza, el Vasco podría poner en cancha un equipo alternativo, ya que días mas tarde tendrá el comienzo de la dura llave continental ante el equipo brasileño. Boca tendrá un mes de septiembre con calendario ajustado, ya que disputará un total de 6 partidos en 17 días, con posibilidad de un séptimo encuentro si se confirma el duelo ante Racing por Copa Argentina a finales de mes.