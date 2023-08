Un video desmiente a Luis Rubiales, en medio de la polémica por el beso a Jenni Hermoso: «¿Un piquito?»

España continúa alborotada a más de una semana de la final del Mundial de Fútbol Femenino. Es que luego del beso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, se suscitaron una enorme cantidad de polémicas.

La más reciente se dio a conocer este lunes luego de que se filtrara un video que desmiente al propio Rubiales.

«Ella se me acercó y me levantó, le dije que no se preocupara por el penalti fallado, que sin ella no hubiéramos ganado el Mundial. Me dijo, eres un crack. Y yo le pregunté… ¿Un piquito?«, esas fueron las declaraciones con las que se intentó justificar el pasado viernes.

Horas después, la delantera emitió un comunicado a través de su sindicato, Futpro, en el que desmentía las aseveraciones de Rubiales y aclaraba que «en ningún momento se produjeron las palabras que afirma, y que de ningún modo el beso fue consentido».

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

Este mensaje, aplaudido por gran parte del mundo del fútbol, fue respondido aquella misma noche por la RFEF con un documento que trataba de dar veracidad a las declaraciones de su presidente adjuntando cuatro imágenes en las que se veía -supuestamente- a Jenni hermoso levantando al presidente. Tal como había declarado.

Tres días más tarde, se viralizó en X (antigua Twitter) un vídeo inédito que parece desmentir la versión de Rubiales. Según la filmación, sería el propio presidente quien, durante el acto de entrega de medallas en Sídney, habría saltado sobre los hombros de Jenni Hermoso.

El documento sale a la luz en el momento en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Rubiales tras analizar media docena de denuncias.