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La Uruguay de Marcelo Bielsa cae ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Celeste de Marcelo Bielsa pierde 1-0 contra el elenco asiático por el grupo H.

Redacción

Por Redacción

Maxi Araujo es el que más intenta en la Selección de Uruguay. (Foto: AP)

Maxi Araujo es el que más intenta en la Selección de Uruguay. (Foto: AP)

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrenta a Arabia Saudita en el debut de ambos en el Mundial 2026.

El partido comenzó muy trabado, con pocas situaciones claras y sin un dominador definido. En los primeros minutos, la única aproximación de peligro fue para la Celeste: un potente remate de volea de Maximiliano Araújo que el arquero Mohammed Al Owais logró desviar al córner.

A los 29 minutos, el conjunto sudamericano tuvo una chance muy clara para abrir el marcador. Araújo se la bajó a Federico Valverde cerca del área chica, quien fue de palomita para conectar de cabeza, pero su remate fue directo a las manos de Al Owais. De todas formas, el árbitro Maurizio Mariani cobró falta en ataque, en una acción que probablemente iba a ser revisada por el VAR.

Un par de minutos más tarde, Fernando Muslera salvó a Uruguay. Tras un córner, la pelota le quedó a Abdulelah Al-Amri, que remató y se encontró con una excelente respuesta del arquero uruguayo, que reaccionó con reflejos y despejó con su mano izquierda.

Fue un aviso para la Celeste. En el siguiente tiro de esquina, Mohamed Kanno ganó de cabeza, Muslera dio rebote y esta vez Al-Amri aprovechó en el área para empujarla y marcar el 1-0 para Arabia Saudita, que se fue con ventaja al entretiempo.

Se trata del segundo encuentro del Grupo H, luego del empate histórico de más temprano entre Cabo Verde y España, que finalizaron 0-0 en Atlanta.


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En el Hard Rock Stadium de Miami, la Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrenta a Arabia Saudita en el debut de ambos en el Mundial 2026.

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