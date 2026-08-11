La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja del destituido juez Gustavo Guerra Labayén

Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja planteada por Gustavo Guerra Labayén con el patrocinio del abogado local Fernando Chironi.

El máximo órgano judicial desestimó la presentación de manera «directa» por una cuestión técnica ya que «el recurso extraordinario no cumplió con uno de los requisitos previstos en el artículo 4° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007″.

Esa directiva establece que «el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez (10) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12)».

El excamarista de los tribunales del Trabajo de Viedma fue destituido en septiembre del año pasado por el Consejo de la Magistratura que lo encontró responsable por «mal desempeño de la función» y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos en el Poder Judicial.

En abril de este año la defensa de Guerra Labayén, que había sumado a Ricardo Gil Lavedra, presentó un recurso extraordinario que fue rechazo por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Los abogados de Guerra Labayén dijeron que en el juicio político en su contra se vulneraron «las garantías de imparcialidad, independencia judicial, igualdad y la prohibición de múltiple juzgamiento». También alegaron «la desproporción en la sanción» y consideraron justificada la «cuestión federal».

Pero el STJ, con una constitución alternativa, que incluyó dos conjueces en reemplazo de Sergio Ceci y Cecilia Criado, encontró que «no se configuran tales extremos» y que el recurso de apelación contiene solo «una crítica dogmática y alejada de lo acontecido en la causa».