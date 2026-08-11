Justicia Argentina y demoras no entendibles

Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379

En esta oportunidad quiero -a propósito de un caso conocido hoy- las inentendibles demoras en que incurre nuestro sistema judicial, al menos para un ciudadano común y corriente como el que suscribe.

Hoy se conoció en los medios de difusión masivos que el “músico “ Pity Alvarez va a juicio por un crimen que el asesinato que cometió de otra persona hace solo….8 años……

Esto vuelve a poner sobre el tapete las innumerables causas, sobre todo si involucran a personas famosas o vinculadas con la política y como muestra vale la pena recordar el caso del Sr. Insaurralde y la Sra. Cirio; la causa Cuadernos y así se podría seguir con muchísimas más.

¿Como puede solucionarse esto? La Ciudadanía en general ya ha aceptado -de muy mala gana- que esto es un mal sin solución y me parece que -como País- no podemos resignarnos a esto.

Sería una buena opción que exista alguna propuesta para acelerar los tiempos de la justicia porque si la misma se demora, deja de ser justicia para convertirse solamente en un aparato burocrático; no les parece?