Fortuna en la Patagonia: ¿quiénes ganaron en el Quini 6 y cuánto recibirán en Neuquén y Río Negro?

El Quini 6 tuvo una jornada récord e histórica tras la realización de su «Sorteo Aniversario» número 3.398, con la venta de más de 3,1 millones de cupones en todo el país.

En una velada de Quini 6 con alta expectativa federal, la Lotería de Santa Fe ratificó que la fortuna tocó de lleno a la Patagonia: apostadores de las provincias de Neuquén y Río Negro formaron parte de la nómina oficial de ganadores que se repartieron el pozo extraordinario de USD 3 millones libres de impuestos en la modalidad «Siempre Sale».

El Quini 6 benefició a Neuquén y Río Negro con el histórico pozo en dólares

De acuerdo con el comunicado oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el pozo especial de la categoría «El Quini que Siempre Sale» se distribuyó entre 44 apostadores de distintas jurisdicciones que lograron contabilizar cinco aciertos sobre las bolillas 01 – 09 – 16 – 18 – 30 – 40.

Cada uno de los ganadores de Neuquén y Río Negro se adjudicó una cuota, partes equivalente a USD 68.181.

Para hacer efectivo el cobro, las autoridades santafesinas establecieron que el premio será abonado íntegramente en pesos tomando el tipo de cambio vendedor oficial del Banco Nación del viernes 7 de agosto 2026, fijado en $1.520 por dólar. Esto representa una cifra superior a los $103,6 millones para cada afortunado valletano y patagónico.

Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Además del éxito del «Siempre Sale» en la región, el sorteo aniversario consagró a un apostador de La Criolla (Santa Fe) que ganó en soledad más de $4.350 millones en «La Segunda».

Sin embargo, al haber quedado desiertas las categorías Tradicional y Revancha, la Lotería de Santa Fe reconfiguró de inmediato una masa poceada sumamente atractiva para la jugada del próximo miércoles 12 de agosto 2026 a las 21:15, proyectando un acumulado total estimado de $12.500 millones.

El desglose estimado para la edición 3.399 indica los siguientes montos por modalidad:

Tradicional Primer Sorteo: $7.400 millones

$7.400 millones La Segunda del Quini: $1.200 millones

$1.200 millones La Revancha: $3.300 millones

$3.300 millones Siempre Sale: $400 millones

$400 millones Sorteo Extra: $200 millones

Los interesados de Neuquén y Río Negro pueden confeccionar sus apuestas en cualquier agencia oficial habilitada, hasta el horario de cierre comercial del miércoles. Como es habitual, la transmisión en directo se podrá seguir en todo el país por la TV Pública y los canales oficiales de YouTube.