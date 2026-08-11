Homicidio en Neuquén: el tribunal consideró un exceso en la legítima defensa y la fiscalía impugnará

El tribunal neuquino analizó los testimonios y demás elementos incorporados durante el debate antes de emitir su veredicto.

La fiscalía impugnará la condena dictada contra Mariano Nicolás Yuliano por el homicidio de Néstor Jesús Ibarra, ocurrido en agosto de 2025 en el barrio Sapere de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal había solicitado que fuera declarado responsable por homicidio simple, pero el tribunal de juicio consideró que existía una duda razonable y encuadró el hecho como un homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.

La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega anticiparon que recurrirán la calificación jurídica una vez concluida la etapa correspondiente a la determinación de la pena. El veredicto había sido dictado de manera unánime por las juezas Florencia Martini y Natalia Pelosso y el juez Juan Manuel Kees.

La fiscalía cuestionará el encuadre

Durante el debate, el MPF sostuvo que Yuliano actuó como autor de un homicidio simple. La acusación ubicó el episodio entre las 4:45 y las 5:10 del 21 de agosto de 2025, en un sector del barrio Sapere cercano a la costa del río Neuquén.

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, Ibarra se encontraba junto a su expareja, una amiga de ella y otro hombre cuando salió de una vivienda para realizar una compra. En ese contexto, Yuliano lo habría llamado desde su domicilio para que se acercara.

La acusación sostuvo que, cuando la víctima llegó hasta el lugar, el imputado le envolvió la cabeza y parte del torso con un nylon negro para inmovilizarlo y luego le aplicó una única puñalada con un arma blanca de grandes dimensiones. El ataque provocó una lesión en el costado izquierdo del cuerpo y posteriormente Ibarra pidió ayuda antes de desplomarse.

La autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante que lesionó ambos pulmones y el corazón.

Qué tuvo en cuenta el tribunal

La defensa había sostenido una versión diferente: que Yuliano actuó para defenderse de una agresión previa. Luego de analizar la prueba producida durante el juicio, el tribunal entendió que esa hipótesis no podía ser descartada con el grado de certeza necesario para una condena por homicidio simple.

Los magistrados señalaron que durante el debate surgieron contradicciones entre los testimonios y entendieron que existía una duda razonable sobre las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento. Por ese motivo, consideraron que correspondía adoptar la interpretación más favorable al acusado.

De esta manera, el tribunal receptó la teoría defensiva y declaró a Yuliano responsable por homicidio en exceso de la legítima defensa, en lugar de la figura de homicidio simple sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue tomada luego de la incorporación de prueba testimonial, pericial y documental durante las jornadas de juicio.

El recurso que prepara el MPF

El Ministerio Público Fiscal no comparte la calificación jurídica adoptada por el tribunal y anunció que impugnará el fallo. La revisión buscará cuestionar la conclusión según la cual no pudo descartarse la existencia de una agresión previa que justificara la reacción del acusado, aunque excediera los límites de la legítima defensa.

La impugnación será presentada una vez finalizada la etapa de determinación de la pena, según informó el MPF. Hasta entonces, el tribunal deberá avanzar con la instancia correspondiente a la sanción que eventualmente deberá cumplir Yuliano por la responsabilidad penal que ya fue establecida en el veredicto.

El caso continuará así en la instancia de revisión, donde el Ministerio Público Fiscal buscará que se modifique la calificación legal adoptada por el tribunal de juicio.