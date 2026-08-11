Cambió el mapa de los plazos fijos: estos son los bancos con las tasas más altas hoy, 11 de agosto de 2026

En un contexto económico caracterizado por la volatilidad y los constantes cambios del mercado, encontrar una alternativa de inversión ideal para resguardar los ahorros se convierte en un verdadero desafío para los argentinos.

Ante esto, los ahorristas se debaten entre la opción del tradicional plazo fijo que cambiaron sus tasas en los últimos días o el creciente furor de las cuentas remuneradas que ofrecen las billeteras virtuales.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 11 de agosto

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 19% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 18,5%. A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 11 de agosto:

Banco de la Nación Argentina: 19,25%

Banco Macro: 18.5%

Banco BBVA: 18,25%

ICBC: 17,7%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Crédito Regional Compañía Financiera S.A, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 22,25%.