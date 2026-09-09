Jugará la Copa Davis en el Ruca Che y está en cuartos de final de dobles en el US Open

El argentino Guido Andreozzi, convocado por Javier Frana como el principal doblista para la serie de Copa Davis en el Ruca Che, ganó un partidazo en la víspera en compañía del francés Manuel Guinard y avanzó a los cuartos de final de dobles del US Open.

El bonarense de 35 años, actual N°7 del planeta en la modalidad, será la carta fuerte del dobles para el equipo albiceleste en la serie ante Turquía en Neuquén; una gran apuesta del capitán nacional, que decidió prescindir en esta oportunidad del marplatense Horacio Zeballos, N°3 del ranking.

«Por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta a Horacio«, había explicado Frana, ex medallista olímpico, una vez conocida la nómina de jugadores y la ausencia del tenista de 41 años.

Andreozzi (izquierda) ganó este año junto a Guinard el Masters 1000 de Indian Wells.

Junto al galo Guinard, Andreozzi venció ayer a la dupla conformada por el francés Eduard Roger-Vasselin y el monegasco Hugo Nys, 12° favoritos del torneo, por 6-7, 6-4 y 7-6 (1), obteniendo de esa forma el pasaje a los cuartos de final en el cemento de Nueva York.

Esta noche, no antes de las 20 horario argentino, la dupla que integra el ex singlista albiceleste tendrá un duro desafío por delante, nada menos que la pareja N°1 del planeta, integrada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten.

El otro argentino que también es candidato al título en dobles es el mencionado Zeballos, que junto al español Marcel Granollers (N°3 del mundo) ayer dejaron en el camino al dúo nacional conformado por Andrés Molteni y Máximo González, por un doble 6-3.

Los campeones defensores (fue el segundo título de Grand Slam para “Cebolla”) irán por las semifinales hoy, no antes de las 19, midiéndose ante el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram.

El restante partido de la jornada será el duelo entre los alemanes Puetz y Krawietz, 6° preclasificados, contra el croata Pavic y el salvadoreño Marcelo Arevalo, 3° favoritos a la corona.