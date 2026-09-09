Trend 1980 en redes: las claves de moda y belleza de la época que revivió la Inteligencia Artificial

Un día abrimos TikTok o Instagram y sentimos que viajamos cuatro décadas atrás. Fotos con grano analógico, pelazos con un mega volumen y camperas de jean con hombreras gigantes invadieron el feed. El Trend 1980 se armó con Inteligencia Artificial, pero las ganas de probar cómo nos quedaría ese estilo fuera de la pantalla sigue latente.

Lo interesante no es solo que la Inteligencia Artificial nos mostró cómo nos habríamos visto hace cuarenta años, sino cómo logró reflotar y poner en boca de todos las claves estéticas de una de las décadas más icónicas de la moda.

Moda: Hombreras, jean desgastado y ropa con mucha presencia

Las hombreras y los cortes oversize fueron protagonistas de la época: los blazers con siluetas cuadradas y las camperas de cuero eran la prenda estrella para estructurar cualquier outfit.

El jean desgastado y «Acid Wash» era el favorito para armar conjuntos enteros de campera y pantalón tiro alto.

En cuanto a los accesorios: más es más. Argollas doradas gigantes, vinchas anchas de tela y cinturones marcando la cintura por encima de prendas holgadas no faltaban en ningún look.

Maquillaje: la técnica Draping y los pigmentos puros

El rubor rosa chicle o coral no se limitaba a las mejillas, se aplicaba con fuerza desde la parte alta del pómulo subiendo directo hacia la sien en forma de «C» para esculpir y rasgar el rostro.

Los ojos eran maquillados con sombras saturadas azul eléctrico, fucsia y violeta cubriendo todo el párpado móvil hasta el arco de la ceja, rematados con delineados negros densos y cargados.

Los labios súper definidos: el delineado exterior era en un tono más oscuro y contrastante, rellenando con labiales fucsias, rojos o metalizados de acabado satinado.

Cabello: La era del volumen extremo y la textura con actitud

El volumen era indiscutible. Nacía desde la raíz con batidos generosos y rayas al costado hiper marcadas. El fijador era para mantener la altura durante todo el día. Además, la mítica permanente era la reina de las peluquerías, dándole todo el protagonismo a la textura salvaje, los bucles apretados y el movimiento.

Cortes con capas dramáticas: el clásico mullet y las melenas desmechadas con capas cortas arriba aportaban ese aire rebelde y roquero tan característico.