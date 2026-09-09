Espacios culturales en Viedma: qué cambia con el nuevo proyecto aprobado por el Concejo Deliberante

Se aprobó en primera vuelta el marco regulatorio de espacios culturales en Viedma. Foto: ilustrativa

El Concejo Deliberante de Viedma sesionó este miércoles y aprobó por unanimidad, en primera vuelta, un proyecto que regula los espacios culturales autogestivos e independientes.

La iniciativa crea un registro municipal gratuito, los exime de tasas y establece que el 30% de su programación anual sea local.

Espacios culturales y artisticos en Viedma

El proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Natalia Macri propone crear el Registro Municipal de Espacios Culturales Autogestivos e Independientes, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Cultura. La inscripción será gratuita, pública y tendrá renovación automática anual.

La concejal Natalia Macri, autora del proyecto sobre espacios culturales impulsado junto a María Andria y Evelyn Rousiot. Foto: gentileza

La propuesta alcanza a todos los espacios destinados a la producción y difusión de arte y cultura que sean gestionados autonomamente.

En este sentido, se reconocerá a los espacios artísticos colectivos como lugares de uso social y comunitario, contemplados por el Código Urbano municipal, diferenciándolos de otro tipo de comercios, bares, o espectáculos con fines lucrativos.

Por ese carácter no comercial, también quedarían exentos del pago de tasas y tributos municipales correspondientes a la habilitación, de acuerdo con la Ordenanza 9010.

Dos categorías según capacidad y ubicación

El proyecto plantea dos categorías para ordenar la habilitación, discerniendo entre aquellos espacios denominados «A» con capacidad máxima de 50 personas y funcionamiento entre las 9 y las 24.

Y los establecimientos «B» que pueden abarcar hasta 200 personas en un horario de funcionamiento de 9 a 2.

En ambos casos, los responsables deberán presentar una declaración jurada, además de un informe técnico antisiniestral que determine la capacidad del lugar, la habilitación del espacio y la ubicación de los matafuegos.

Un 30% de la programación deberá ser local

La medida también alcanza a los artistas locales, estableciendo que cada espacio deberá garantizar que al menos el 30% de su programación anual esté destinada a producciones culturales de Viedma y la comarca.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que tendrá a su cargo las habilitaciones y los controles de funcionamiento.

De acuerdo a Macri, la iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto con referentes y hacedores culturales de la comarca, quienes aportaron su experiencia sobre el funcionamiento cotidiano de estos lugares.

«Son lugares donde hay talleres, producciones artísticas y culturales, y entendemos que necesitan una normativa para poder regularizar su situación», señaló la autora en relación con el proyecto que pretende darle un marco legal a las actividades culturales vinculadas a la formación artística y participación comunitaria.