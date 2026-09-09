Javier Milei no esquiva su viaje a Londres pese a los cruces por Malvinas: cuándo disertaría en la Universidad de Oxford

El presidente Javier Milei mantiene en pie su intención de viajar a Gran Bretaña a fines de octubre para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford. La iniciativa oficial avanza pese al endurecimiento de la postura diplomática argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron las gestiones de la agenda internacional en los últimos días. Según publicó Clarín, la Secretaría General de la Presidencia trabaja sobre los preparativos para concretar la disertación académica prevista entre el 23 y 24 de octubre. En las últimas horas, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, advirtió que serán «implacables» en la defensa de la soberanía sobre las islas.



La posible visita de Milei a Gran Bretaña envuelta en la tensión por Malvinas

En los pasillos de la Casa Rosada proyectan además posibles encuentros informales con dirigentes de la política británica. Sin embargo, los vínculos bilaterales atraviesan fricciones tras los recientes anuncios de endurecimiento de controles en el Atlántico Sur.

La estrategia oficial contempla la aplicación de sanciones a empresas hidrocarburíferas con operaciones en el archipiélago sin autorización nacional. La medida genera reparos en el Ministerio de Economía por el impacto directo sobre probables inversiones extranjeras.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, advirtió en las últimas horas que serán «implacables» en la defensa de la soberanía sobre las islas.

En paralelo, funcionarios nacionales del Ministerio de Defensa y Cancillería programaron este viernes una visita a Tierra del Fuego. El recorrido buscará avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada.

A nivel internacional, el Poder Ejecutivo observa los movimientos de la diplomacia estadounidense sobre la región. El escenario continental genera cautela en los equipos técnicos diplomáticos que arman las comitivas.

Las dudas sobre la lista de empresas afectadas por la medida del Gobierno

Las gestiones diplomáticas en la Embajada estadounidense derivaron en consultas sobre el listado de personas físicas y financieras alcanzadas por la normativa. Por ese motivo, los equipos oficiales revisan los nombres incluidos en los borradores iniciales.

El foco principal de las medidas sancionatorias apunta a la actividad de firmas energéticas extranjeras en la cuenca austral. Las autoridades prevén proyectos de explotación petrolera en la zona para el año 2028.

El viaje presidencial en la agenda oficial quedará sujeto a la evolución de los contactos diplomáticos bilaterales. Los equipos de Cancillería ultiman los detalles administrativos antes de la ratificación final del vuelo.