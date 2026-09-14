Valentina Sierpina, la zapalina que se robó todos los aplausos en la séptima fecha del ProKart

La zapalina dio espectáculo en Roca y se quedó con el triunfo en la L150. (Prensa ProKart)

Con 141 kartings en pista a la hora de las finales, el ProKart pasó nuevamente por el autódromo de General Roca y dejó de todo. Excelentes maniobras, carreras entretenidas y polémicas armaron un combo perfecto a lo largo de las dos jornadas. La zapalina Valentina Sierpina se llevó todos los elogios tras su triunfo en la Light 150.

Lo mejor de las finales se vio en el último turno, con la victoria de Sierpina. Antes, Ciro Suárez había dominado la clasificación y una de las series. En tanto, Ezequiel Ochoa se quedó con su manga y la prefinal. Ya en la final, Sierpina fue remontando lugares. Primero dio cuenta de Ciro Suárez y se mantuvo tercera hasta la vuelta 10, en la cual se produjo una bandera roja.

Al momento de relanzar, el motor de Iván Sajarov (venía segundo) dijo basta. Fue ahí que Sierpina supo que era su momento. A falta de sólo dos vueltas, se tiró con todo en la chicana, Ochoa la respetó muy bien y así la de Zapala pudo concretar la maniobra de la fecha. Fue un triunfo inolvidable para Sierpina, que en la próxima fecha será local en la ciudad del centro de la provincia. Ochoa quedó segundo a sólo 268 milésimas y tercero fue Lautaro Jara.

Polémica en la tripe S

La gran polémica se dio en la Súper Sudam Senior. Santiago Jara había hecho la pole position, pero Joaquín Gorlero Pizarro se quedó con la serie y la pre final. En la final, Lucciano Pessino y Mauricio Herbsonmer movieron mejor, pero al cabo del quinto giro Gorlero y Jara retomaron las dos primeras posiciones.

Jara tenía una gran herramienta y comenzó a achicar distancias. Hasta que a falta de cuatro vueltas se tocaron, Gorlero mantuvo la punta y Jara tuvo que abandonar. La polémica se instaló en los boxes y finalmente los comisarios decidieron no sancionar a Gorlero, por lo que su segundo triunfo consecutivo fue confirmado. Atrás terminaron Pessino y Facundo Bustelo.

Pach repitió y festejó Tomás Bruno

Como lo hace habitualmente, Esteban Pach se lució en la Super Sudam Máster. Hizo la pole position, pero Juan Pablo Bonoris dio el golpe al quedarse con la serie. Sin embargo, Pach retomó el dominio desde la pre final y en la final le ganó por 1s719 a Julián Pessino. Tercero quedó Juan Pablo Bonoris, a 10s120.

En la Junior 125 se impuso Tomás Bruno, con 5s332 de ventaja sobre Facundo Montes Yebra. Por su parte, Mateo Alvarez festejó a rabiar su tercer puesto. El retornado Milo Bussalino hizo la pole y Bruno se quedó con la serie. En la prefinal apareció Noah Vasicek, pero tras dominar casi toda la final perdió muchas posiciones faltando tres giros. Bussalino quedó primero y parecía que el triunfo era para él , pero el que terminó celebrando fue Bruno.

Tomás Bruno se lució entre los Juniors.

Mendaña en 150 Pista y Coseani en Varilleros

Tras el recargo impuesto a Julián Riquelme, Sami Mendaña se quedó con el triunfo en la 150 Pista. Riquelme dominó durante toda la jornada, pero en la final, tras ganar en pista, fue recargado una posición por maniobra peligrosa sobre Mendaña, quien terminó ganando. Finalmente Riquelme quedó segundo y el tercero fue Marco Alzamendi.

El clasificador de la Varilleros también se confirmó en los escritorios. Tras las exclusiones de Nicolas Morinigo y de Eric Douglas, la victoria fue para Luciano Coseani, líder del campeonato, quien aún no había conseguido el triunfo que se necesita para ser campeón. Douglas había hecho la pole, Morinigo y Reyes se había impuesto en las series y Coseani apareció en la prefinal.

Coseani se mantuvo segundo toda la carrera, pero sobre el final fue superado por Doulgas, que quedaba segundo detrás de Morinigo. Finalmente, con las exclusiones, el que terminó celebrando fue Coseani. Completaron el podio Fernando Kot y Luciano Chamorro.

Así se completó el cuadro de ganadores

En la Junior 150 ganó Benjamín Jara, quien le sacó 1s121 a Lautaro Reyes. Tercero fue Valentin Fundaro a 3s4. Lautaro Reyes hizo la pole, pero Jara dominó desde la serie hasta la final. En la Promocional prevaleció Valentín Marucci, seguido de Cassio Lanigau y de Genaro Fernández Salvioni. Y en la Escuelita el ganador fue Benicio Lobos. Entre los graduados ganaron Leandro Cerda y Jorge Matlach.

La próxima fecha será entre el 24 y 25 de octubre en el renovado Noni Erdozain de Zapala.