Vino a la Montaña: La feria de bodegas de la Patagonia tendrá una nueva edición en octubre en San Martín de los Andes

El Loi Suites Chapelco Hotel será anfitrión nuevamente de uno de los eventos más esperados de la temporada: “Vino a la Montaña”, la feria de bodegas y vinos de la Patagonia, que realizará su segunda edición el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 18 a 23, según anunciaron desde la organización.



Tras la exitosa experiencia del año pasado, vuelve esta feria que se propone como el punto de encuentro anual entre bodegas, sommeliers, enólogos, chefs y consumidores apasionados, con el objetivo de reunir en un solo lugar a la ruta del vino del sur argentino.

Entre los objetivos del evento se encuentran los de dar a conocer las bodegas y sus vinos -de Neuquén, Río Negro y Chubut-, resaltando sus particularidades, estilos, cepas, historias y formas de elaboración. También, profundizar la presencia de vinos patagónicos en cartas de restaurantes, vinotecas y hoteles, fomentar el consumo de productos regionales, como así también comunicar la marca “Vinos de la Patagonia”.



“Vino a la montaña” contará con degustaciones, catas dirigidas, presentaciones de productos, maridajes y propuestas gastronómicas, entre otras actividades que se desarrollarán en los salones del único hotel 5 estrellas del destino. Ya están a la venta las entradas a través del enlace https://qrticket.app/e/Vino-a-la-Montana-2026, que incluyen la copa del evento, un sándwich gourmet y la participación en todas las actividades y degustaciones de cada jornada.



Acompañan y hacen posible este evento con su apoyo NeuquénTur, Andina Cambio, Kaizen Truchas Patagonia, La Vieja Aldea, el Wine Bar de Paihuen, Patagonia Solar, Transportes Imaz, Cristalmet Aberturas de Alta Prestación y Franklin Ravelo Bienes Raíces.