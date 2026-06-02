Chubut: nuevo conflicto pesquero y presión de las cámaras para que se declare la Emergencia 

El gobierno de Chubut buscaba destrabar el conflicto en el sector pesquero tras la presión de las cámaras del sector para que declare la Emergencia Pesquera Provincial y convoque urgente a una mesa de diálogo multisectorial para “abordar la crisis que atraviesa el sector”.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) manifestaron este lunes a través de un comunicado conjunto “la profunda preocupación” por la situación actual y advirtieron sobre “las consecuencias negativas que genera la paralización de las descargas de materia prima en los puertos de la provincia”.

A este escenario hay que agregarle un tercer protagonista: el Sindicato Único Portuarios Argentinos (SUPA) a los que las cámaras responsabilizan del “parate” en los puertos además de solicitar aumentos salariales que las empresas no pueden afrontar.

“Nos preocupa profundamente que, por falta de acuerdo con la estiba, sea el eslabón del procesamiento en tierra el que termine pagando las consecuencias con incertidumbre laboral”, dicen las cámaras. El gremio niega que esté paralizada la actividad, sino que afecta solo a un grupo de empresas de estiba. Y por el momento, la dirigencia hizo saber que no se sentaría a dialogar.

Las cámaras recordaron que el pasado 26 de mayo presentaron formalmente ante la Secretaría de Pesca provincial un pedido de declaración de Emergencia Pesquera al considerar que “se trata de una herramienta fundamental para implementar medidas que permitan sostener la operatoria de la flota y la actividad de las plantas procesadoras frente a la caída de la actividad.

Expresaron que “la imposibilidad de desembarcar materia prima está provocando una reducción de la actividad en las plantas de procesamiento, con impacto directo sobre miles de trabajadores representados por el Sindicato de la Alimentación (STIA)”.

Por eso y según expresan en el documento CAPIP y CAFACH solicitaron al gobierno que conduce Ignacio Torres la conformación de una mesa de diálogo integrada por representantes de los gremios, las cámaras empresarias y las áreas de Pesca y Trabajo con el objetivo de encontrar una salida consensuada el conflicto y restablecer el normal funcionamiento de la actividad.

“El diálogo constituye el único camino para destrabar las descargas, garantizar el abastecimiento de materia prima a las plantas y evitar un mayor deterioro de la situación económica y laboral del sector”, aseguran los empresarios y agregan que “la actividad pesquera atraviesa uno de los momentos más complejos en los últimos años en Chubut en un contexto marcado por problemas de rentabilidad, conflictos laborales y una creciente preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo vinculadas a una de las principales industrias exportadoras de la provincia”.

Esta presión de las cámaras hizo que el gobierno de Torres convocara a una mesa de diálogo en principio para este martes. Pero la negativa del SUPA de participar y desconocer la situación de la descarga planteada por los empresarios hacían inviable el encuentro. La presión empresarial se hizo sentir una vez más tal como ocurrió con la zafra provincial del langostino que soportó largos conflictos pese a la abundancia del recurso.