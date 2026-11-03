Varias sorpresas: los convocados por Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA del año

La doble fecha FIFA de noviembre cerrará la actividad del año para el combinado albiceleste.

Llegó la primera lista de convocados de la era post Lionel Messi. La Selección Argentina se prepara para afrontar los últimos partidos amistosos del año y el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer hoy la nómina de jugadores que vestirán la albiceleste para los duelos ante Uruguay y Costa Rica a mediados de mes.

En su primera convocatoria sin el astro argentino, ya retirado del equipo nacional, Scaloni presentó la plantilla de 28 futbolistas con algunas sorpresas entre regresos, debutantes y nombres que se sospechaban podrían ausentarse.

Una de las principales novedades es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez. Tal como había anticipado en una entrevista, el arquero del Chelsea fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante el partido ante Everton por la Premier League.

Las ausencias

La convocatoria también presenta varias bajas importantes. El defensor Cristian “Cuti” Romero y el delantero Lautaro Martínez no fueron citados por las lesiones que atraviesan.

En tanto, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron afuera por decisión del entrenador. Sus ausencias en esta oportunidad se producen en medio de una renovación del plantel con vistas al próximo ciclo de la Selección.

A ellos, además de Lionel Messi, también se les suma Nicolás Otamendi, que ya no forma parte del equipo nacional tras retirarse en la gira pasada, mientras que Nahuel Molina y Leandro Paredes figuran ausentes tras haber sido suspendidos.

Los nuevos nombres de Scaloni

Entre las novedades aparecen Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, y Mariano Troilo, actualmente en Parma. Ambos tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en la defensa.

También vuelve Gonzalo Montiel, que no había sido convocado para los amistosos de septiembre y octubre. Cachete disputó su último encuentro en la recordada final ante España por la Copa del Mundo, siendo reemplazado a poco de iniciarse el segundo tiempo.

El duelo ante Uruguay se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el segundo y último partido, ante Costa Rica, tendrá lugar el martes 17 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.