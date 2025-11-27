Boca avanza en el proyecto de ampliación de La Bombonera: las obras que se realizarán en 2026

Boca atraviesa un gran andar futbolístico y ya piensa en los cuartos de final del Clausura. El equipo de Úbeda llegó a la 5° victoria consecutiva y enfrentará a Argentinos Juniors el próximo domingo, por un lugar en las semifinales del torneo.

Además del buen presente deportivo, el Xeneize planea la ampliación de La Bombonera. En la campaña de Juan Román Riquelme, el actual presidente prometió que la casa de Boca aumentaría su capacidad mientras él conducía el club. Por este motivo, la dirigencia ya anunció las obras que se realizarán el próximo año.

Las reformas de Boca comenzarán el 9 de diciembre. Si Boca accede a semifinales del Clausura, jugaría su último partido como local el primer fin de semana del último mes del año. Por este motivo, se eligió esta fecha.

Según el periodista Federico Cristofanelli, ese día iniciarán los trabajos en la entrada principal. Se comenzará la construcción de columnas de diez metros de altura, que conformarán el esqueleto del frente de la Puerta 3, la principal. Allí, se colocará una pantalla LED de 30×3 metros.

Los sectores de La Bombonera que tendrán remodelaciones

Las obras no pararán y se planifica que en enero de 2026 se avancen con los trabajos en el hall principal. En febrero, comenzará la refacción de la Platea L (inferior), que finalizará entre abril y mayo. A pesar de estas remodelaciones, el equipo mantendrá la localía en la Bombonera. Además, ese mes se iniciará la construcción de un gimnasio exclusivo para los socios del club, que estará ubicado sobre calle Brandsen.

Distinta será la cuestión cuando comience la demolición de palcos de calle Iberlucea. Allí, se construirá una platea preferencial baja y otra media. Encima de la platea, se construirán 240 palcos. Actualmente, La Bombonera posee 86 palcos.

Cuando comience este derribo, la dirigencia xeneize deberá buscar un estadio para hacer de local y se mudará de La Bombonera entre 3 a 6 meses. Se piensa en el Único de la Plata, San Lorenzo o Vélez.

En los últimos días se conoció una información sensible que impactó en los pasillos de Brandsen 805. Las propiedades frentistas a la Bombonera sobre la calle Iberlucea serán nombrados bienes históricos de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, el Xeneize no podrá comprarlos ni demoler estas casas. Igualmente, la dirigencia comandada por Riquelme ya había descartado esta posibilidad, ya que no quería «echar gente del barrio».

Además, habrá modificaciones en la Popular Baja: este sector tendrá otra caída, se acercará dos metros el campo de juego, lo que significará que ya no habrá más tunel visitante. Con este cambio, se ganarán 10 mil lugares.

¿Cuál será el valor de la ampliación?

Se calcula que las obras totales tengan un costo alrededor de 100 millones de dólares. El club planea costearlo con tres años de preventas de palcos. Si no se llegara al monto de esta forma, se buscará la financiación de empresas, donde no se descarta que el estadio lleve el nombre de un sponsor.

Con todas las remodelaciones, la Bombonera pasará de 56 mil a 71/83 mil espectadores. El número final dependerá de las exigencias de FIFA por el número mínimo que se le pide a cada estadio.