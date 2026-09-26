Verstappen apoyó a Colapinto: «Mientras el piloto se disculpe y acepte el error es suficiente»

El tetracampeón habló sobre el accidente en conferencia, tras subir al podio en el GP de Azerbaiyán.

El neerlandés Max Verstappen salió en defensa de Franco Colapinto tras el desafortunado episodio ocurrido hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán, y le quitó dramatismo a los dichos del inglés Lando Norris, uno de los involucrados en la maniobra del argentino.

El campeón del mundo apuntó duramente contra el piloto de Alpine, exigiendo a la FIA mayor dureza en los castigos para desalentar situaciones como estas. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera«, expresó.

Minutos después, en la conferencia de prensa post carrera, Verstappen, escolta de George Russell en el callejero de Bakú, fue consultado sobre la maniobra y no dudó al respecto.

«Quiero decir, un pequeño error o una mala apreciación, bloqueás los neumáticos en el interior, donde hay poco agarre, es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos pero son cosas que pasan«, deslizó el neerlandés.

El tetracampeón del mundo, que vaya si tiene autoridad y prestigioso para hablar de estos asuntos, fue en dirección contraria a Norris (el año pasado chocó en varias oportunidades a su compañero Piastri), indicando que castigos como los que exigió el inglés no son pertinentes en estos casos.

«Mientras el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se disculpe, pasa«, expresó el piloto de Red Bull, al tiempo que concluyó: «No es agradable para nadie involucrado, pero una carrera de suspensión es un poco exagerado«.