Briatore criticó a Colapinto tras el choque en Azerbaiyán y analizará medidas: «Extremadamente decepcionado»

Franco Colapinto tuvo un gran error en el Gran Premio de Azerbaiyán, que derivó en el abandono de los dos autos de Alpine y de Lando Norris. El argentino se excedió en el frenaje de la curva 1 en el relanzamiento de la carrera en la vuelta 37 y chocó contra el francés, que hizo lo mismo con el británico.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR! 📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PTF5NX0vkZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Tras este suceso que sacó de carrera a ambos pilotos de la escudería francesa, Flavio Briatore dio su opinión y apuntó fuerte contra el argentino. A través de una gacetilla de prensa de Alpine, el jefe del equipo mostró sus sensaciones luego del choque: «Estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos autos estaban en posiciones que nos permitían sumar puntos».

Además, se disculpó con los perjudicados por esta mala maniobra: «Lo siento mucho por el equipo y por Pierre. También les pido disculpas a Norris y McLaren por arruinarles la carrera».

También analizó el accionar de Colapinto: «Frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el Safety Car. Fue una maniobra muy desacertada para un piloto con su experiencia«.

Por último, cerró con una durísima sentencia, donde no descartó tomar medidas: «Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de ello y evitar que una situación así vuelva a ocurrir en el futuro».

La sanción que debe cumplir en Malasia

Luego del término de la carrera y la investigación por parte de los comisarios, la FIA sacó un comunicado donde en primera instancia explicó el accidente: «Colapinto frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada».

Y le echó toda la culpa al argentino: «Tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto».

Además, señalaron que la «sanción por provocar una colisión es de 10 segundos». Sin embargo, al no poder cumplirlos este sábado, «los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera«.

Este castigo se deberá cumplir en Malasia, la próxima fecha de la Fórmula 1 que se correrá el fin de semana, desde el 4 al 6 de octubre.