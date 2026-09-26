Donald Trump rechazó el plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó este sábado la propuesta presentada por Irán para reabrir en un plazo de siete días el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre ambos países.

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Rechazo su propuesta”, declaró Trump frente a la Casa Blanca. Según el mandatario, los dirigentes iraníes buscan un acuerdo para reabrir rápidamente el paso marítimo porque “están perdiendo terreno estrepitosamente”.

El canciller iraní, Abás Araqchi, había anunciado el viernes que Teherán transmitió a Washington un plan para restablecer el tránsito por Ormuz siete días después de la validación de un acuerdo. “La elección corresponde ahora” a Estados Unidos, había señalado desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que la propuesta fue elaborada en coordinación con el líder supremo, Mojtaba Khamenei, y que se conformó un equipo de seis integrantes con capacidad para tomar decisiones.

El plan recuperaba las condiciones de un protocolo de acuerdo firmado en junio, que contemplaba el cese de las hostilidades, el desbloqueo de activos iraníes congelados, el levantamiento de las sanciones al petróleo y el fin del bloqueo naval estadounidense.

Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, permanece en el centro del conflicto. Mientras Teherán reivindica el control del paso, Washington mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

La propuesta también incluía el fin de los combates en Yemen, otro de los frentes abiertos en la región.

Con información de AFP