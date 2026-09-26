La racha que cortó Franco Colapinto con el abandono de hoy en el GP de Azerbaiyán

La temprana deserción de hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, luego de provocar un duro choque contra su compañero de equipo, tuvo consecuencias deportivas y también en la estadística para el argentino Franco Colapinto.

El piloto de Alpine deberá penalizar 5 puestos en la parrilla de salida para la próxima competencia de Malasia como consecuencia del accidentado episodio protagonizado ante Pierre Gasly, que malogró una buena oportunidad de sumar puntos para Alpine.

Pero el abandono de hoy también significó el fin de un récord para el argentino: atrás quedaron las 30 competencias seguidas que lo tenían a Franco como el piloto en la actualidad con más cantidad de grandes premios empezados y finalizados de forma consecutiva.

🚨 | SANCIÓN DE 5 PUESTOS PARA COLAPINTO! Será para la próxima carrera en Malasia.



La verdad que la sacó barata. Que fue un error de calculo si, pero parecía que le iba a caer algo mayor por llevarse a dos autos pic.twitter.com/WsMQS4GCwa — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 26, 2026

Un total de 666 días pasaron desde la última vez que Colapinto no había podido completar una carrera de F1. La última vez sin poder ver la bandera de cuadros había sido en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, cuando competía con Williams.

Desde Imola 2025, en su debut con Alpine, hasta la fecha (exceptuando Silverstone del año pasado, donde no pudo largar por problemas mecánicos), el argentino había largado y finalizado todos los compromisos afrontados.

En lo que a la actual temporada respecta, el pilarense ahora comparte el liderazgo de esa estadística particular junto al italiano Kimi Antonelli y el inglés Lewis Hamilton, con 14 de 15 carreras completadas y un solo abandono.