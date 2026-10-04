El claro mensaje de Enner Valencia a Gallardo tras el duro arranque en la Selección de Ecuador

Aunque Enner Valencia se retiró de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026, se mantiene como una voz autorizada al momento de hablar del elenco nacional. Tras el duro arranque de Marcelo Gallardo como DT de la Tri, el delantero de Boca Juniors brindó su apoyo al Muñeco.

El Muñeco llegó con gran expectativa a Ecuador, sin embargo, no tuvo un debut soñado. Primero, sufrió una goleada por 3-0 ante Corea del Sur y luego fue una derrota penales frente a Japón durante la fecha FIFA,. De esta manera, quedó claro que el técnico argentino tendrá trabajo por delante para imponer su idea de juego. En ese contexto, Valencia salió a respaldarlo.

“Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo. Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien”, sostuvo el delantero de 36 años en diálogo con Doble 5, luego del triunfo 3-0 de Boca ante Unión.

Además, fue consultado sobre la posibilidad de rever su decisión y regresar a la Selección de Ecuador, tal como hizo Hernán Galíndez, pero Valencia se mantuvo firme en su postura.

“Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la selección y ahora van a tener un hincha más de acá apoyando”, aseguró.

El delantero disputó más de 100 partidos con la Tri y marcó 49 goles. Sin embargo, después de su participación en el Mundial 2026 decidió ponerle punto final a su ciclo con el seleccionado.

A pesar del hat-trick que le convirtió a Racing y a la mejoría que viene mostrando desde su llegada a Boca, donde le costó adaptarse durante las primeras semanas por haber arribado sin pretemporada, Valencia dejó claro que no se plantea regresar a Ecuador.

Con información de TyC Sports