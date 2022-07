Video: la vuelta rápida con la que Leclerc se quedó con la pole de la Fórmula 1 en Francia

Por séptima vez en el año y decimosexta en su campaña, Charles Leclerc demostró que la Ferrari dará pelea en Francia y se quedó con la pole en el circuito de Paul Ricard, superando a los Red Bull del campeón Max Verstappen y de su compañero Sergio Checo Pérez.

A pesar del dominio mostrado por Verstappen en el tercer entrenamiento, quien pisó fuerte fue Leclerc mostrando la velocidad de la Ferrari y lideró la primera parte de la clasificación. Fue escoltado por el campeón y Carlos Sainz, quien penalizará diez segundos por llegar al límite permitido de cambio de piezas en la unidad de potencia.

En la segunda, los Red Bull pasaron al frente, pero cerca del final Sainz los desplazó para ser el dueño de la Q2, con Leclerc segundo justo en el cierre.

La Q3 mostró nuevamente a Leclerc al frente en el inicio, pero apenas milésimas delante de Verstappen. En el segundo intento de vuelta rápida, el piloto de Ferrari se aseguró el uno con récord en el primer y tercer sector, bajando su propio tiempo.

