Vietto salvó a San Lorenzo de la derrota: fue empate 1 a 1 ante Instituto

Debido al paro nacional del jueves 19 de febrero, San Lorenzo debió disputar dos partidos en 48 horas, ambos en condición de local. El primero fue el domingo, con victoria 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, gracias a los goles de Luciano Vietto y Alexis Cuello. El segundo compromiso se jugó este martes y terminó en empate 1-1 frente a Instituto.

El primer tanto del encuentro llegó a los 37 minutos del primer tiempo. La Gloria ejecutó un contraataque perfecto y Diego Sosa puso el 1-0 tras una asistencia de Juani Méndez. Todo San Lorenzo reclamó una presunta falta previa sobre Fabricio López, quien quedó forcejeando en la mitad de la cancha y no logró retroceder para cerrar al delantero cordobés. Sin embargo, Andrés Merlos no sancionó la infracción y el VAR no intervino para su revisión.

En el complemento, el cansancio comenzó a hacerse notar en el equipo local. No obstante, las modificaciones de Damian Ayude le aportaron aire fresco al Ciclón que, con más empuje que fútbol, empezó a arrimarse al área rival.

El empate llegó gracias a dos jugadores que ingresaron desde el banco. Agustín Ladstatter envió un centro desde la derecha y Vietto conectó de cabeza. El remate fue contenido en primera instancia por Manuel Roffo, pero el rebote favoreció al delantero azulgrana, que aprovechó un tropiezo del arquero y selló el 1-1 a los 40 minutos del segundo tiempo.

Tras el gol, no hubo situaciones claras para ninguno de los dos equipos y el encuentro terminó igualado. Por la fecha 8, San Lorenzo visitará a Talleres el sábado 28 de febrero, mientras que Instituto recibirá a Unión el domingo.