El Gobierno busca aprobar leyes clave y pide a los diputados no viajar durante el Mundial: qué proyectos prioriza

El Gobierno nacional planea mantener activa la agenda parlamentaria durante el Mundial de Fútbol 2026 y tiene intenciones de acelerar la aprobación de una serie de iniciativas consideradas estratégicas para la gestión de Javier Milei.

La Casa Rosada prevé realizar una o dos sesiones en la Cámara de Diputados durante la segunda mitad de junio, coincidiendo con el desarrollo del torneo internacional.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias aparece el denominado “Súper RIGI”, un proyecto orientado a ampliar incentivos para grandes inversiones y que forma parte del paquete económico impulsado por el oficialismo en las últimas semanas. También figura entre los temas centrales la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En este contexto, desde sectores cercanos al Gobierno comenzaron a transmitir mensajes informales para que los legisladores de La Libertad Avanza permanezcan en el país y no viajen a Estados Unidos durante el campeonato.

La intención del oficialismo es evitar que el Congreso entre en una parálisis política producto del interés que suele generar la participación de la Selección Argentina en competencias de esta magnitud.

El Gobierno buscará aprobar leyes clave durante el Mundial: cuáles son

La estrategia oficial contempla aprovechar las próximas semanas para avanzar con expedientes que ya fueron enviados al Congreso y que forman parte del programa de reformas promovido por el Presidente. En los últimos días, el Gobierno remitió varias iniciativas vinculadas a desregulación económica, modificaciones institucionales y cambios en distintos marcos regulatorios.

Dentro de ese conjunto de proyectos también aparecen propuestas vinculadas al lobby empresarial, cambios en la normativa de etiquetado frontal de alimentos y medidas relacionadas con la ludopatía. La acumulación de expedientes busca asegurar que el oficialismo mantenga el control de la agenda parlamentaria antes de que el Mundial y el receso invernal reduzcan la actividad legislativa.

La preocupación del oficialismo radica en garantizar el quórum y evitar ausencias que puedan poner en riesgo votaciones clave. Por ese motivo, el pedido de no viajar durante el Mundial apunta especialmente a los diputados libertarios y a los aliados que suelen acompañar las propuestas del Ejecutivo en el recinto.

El Congreso lanza las reformas previo al Mundial (Foto: archivo)

Por otra parte, las otras iniciativas quedaron temporalmente relegadas. Entre ellas se encuentra el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que ya cuenta con dictamen favorable pero cuyo tratamiento fue postergado a la espera de definiciones políticas y comerciales vinculadas a la relación entre Argentina y Estados Unidos.

En la Casa Rosada consideran que junio será un mes decisivo para consolidar varias reformas impulsadas por el Gobierno. Con la atención pública puesta en el Mundial, el oficialismo buscará aprovechar ese período para avanzar con proyectos que considera fundamentales para su programa económico y político antes de que la actividad parlamentaria ingrese en una etapa de menor intensidad.

Con información de Infobae