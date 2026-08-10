El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por ICE en Estados Unidos y lo trasladan a un centro en Florida

Matías Pourrain permanece detenido desde el jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)

El futbolista argentino Matías Pourrain, con trayectoria en el ascenso y actual integrante del Club de Lyon FC en la National Independent Soccer Association (NISA), permanece bajo custodia en Estados Unidos. Fue abordado por agentes federales en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, momentos antes de embarcar en un vuelo doméstico hacia Los Ángeles para disputar una semifinal del torneo.

De acuerdo con la información provista por la representación legal del deportista y los reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el jugador de 34 años no posee antecedentes penales y será derivado al Centro de Procesamiento Krome, una dependencia de seguridad para migrantes, mientras su defensa solicita a la justicia de inmigración la fijación de una fianza estimada entre los 3.000 y 5.000 dólares para lograr su liberación.

De Real Pilar a Florida: las claves del operativo de ICE

El procedimiento se produjo en medio de una intensificación en las inspecciones de documentación dentro de los aeropuertos estadounidenses para vuelos de cabotaje, una práctica en expansión en el marco de las directivas fijadas por la administración de Donald Trump.

La situación administrativa del deportista y las circunstancias del arresto presentan los siguientes puntos centrales:

Estatus migratorio: Pourrain ingresó a EE. UU. en 2019 con visa de turista y posteriormente inició una petición formal de residencia que permanece abierta y en trámite, sin resoluciones en contra.





Pourrain ingresó a en 2019 con visa de turista y posteriormente inició una petición formal de residencia que permanece abierta y en trámite, sin resoluciones en contra. Operativo en preembarque: La intervención de los agentes vestidos de civil ocurrió en la zona de precalentamiento del aeropuerto, una vez superados los controles habituales de seguridad del establecimiento.





La intervención de los agentes vestidos de civil ocurrió en la zona de precalentamiento del aeropuerto, una vez superados los controles habituales de seguridad del establecimiento. Trayectoria deportiva: Antes de radicarse en territorio norteamericano, el futbolista militó en Real Pilar —donde integró el histórico equipo que eliminó a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina 2019—, San Martín de Burzaco y Club Mercedes. En la actualidad también participa de la Baller League.



El Centro Krome y el trámite de liberación bajo fianza

Tras un paso inicial por las dependencias de ICE en Miramar, condado de Broward, el deportista fue asignado al Krome Detention Center, una de las principales instalaciones de procesamiento migratorio en el sur de Florida.

Para concretar la salida del jugador, la normativa estadounidense exige la intervención de un juez de inmigración que valide la fianza y el respaldo de un ciudadano o residente legal que actúe como garante financiero. De concretarse el pago de la caución, el proceso de regularización continuará su curso por las vías administrativas correspondientes sin requerir la permanencia del futbolista en prisión preventiva.