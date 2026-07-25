Paso Cristo Redentor: así es el operativo para liberar los más de 1.500 camiones varados por la nieve

El cierre por las nevadas obligó a implementar un operativo para ordenar el tránsito en el cruce a Chile. Foto: gentileza.

El operativo especial para los más de 1.500 camiones varados por el cierre del Paso Cristo Redentor ya está en marcha. El Gobierno de Mendoza activó el protocolo previsto para interrupciones superiores a las 72 horas y diseñó un esquema escalonado para evitar el colapso de la ruta nacional 7 cuando el corredor internacional pueda reabrir.

La prioridad será ordenar el flujo de los vehículos de carga y evitar que todos avancen al mismo tiempo hacia alta montaña. Según informaron medios locales, aun cuando mejoren las condiciones climáticas se necesitarán entre cinco y seis días para despejar el tránsito acumulado, ya que el horario invernal limita la circulación a unas 12 horas diarias.

Cómo será el operativo en el Paso Cristo Redentor para liberar los camiones varados por la nieve

El esquema divide a los camiones retenidos en distintos puntos del corredor bioceánico. Actualmente hay unos 580 en Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio; otros 70 permanecen en Red Mercosur y alrededor de 900 fueron distribuidos en paradores del llano, entre Eloy Guerrero y La Paz.

Además, el protocolo establece una restricción exclusiva para el transporte de carga internacional. Los camiones con base o domicilio en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus empresas para liberar los espacios destinados a la logística del operativo y facilitar la organización cuando llegue la autorización para cruzar a Chile.

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por nevadas en toda la cordillera de Mendoza. Foto: gentileza.

Para administrar la reapertura se instalarán zonas «pulmón» sobre la ruta 7. Estarán ubicadas en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la ruta provincial 84, con capacidad para albergar cerca de 700 camiones durante períodos de cinco a seis horas antes de habilitar su avance hacia la cordillera.

La capacidad operativa también condicionará el proceso. En horario de invierno pueden cruzar entre 500 y 600 camiones por día, por lo que el tránsito se liberará de manera gradual. A esto se suma que los pronósticos anticipan nuevas nevadas durante los próximos días, lo que mantiene la incertidumbre sobre la fecha de reapertura del paso internacional.

Asistencia a los transportistas y advertencias para circular cuando reabra el corredor internacional

Mientras continúe el cierre, el operativo contempla asistencia permanente para los choferes. La Provincia dispuso sectores con sanitarios, agua potable y condiciones básicas de higiene, con un trabajo coordinado entre la Policía de Mendoza, Gendarmería, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud para atender emergencias y garantizar la seguridad.

Vialidad Nacional advirtió que, cuando se habilite nuevamente el Paso Cristo Redentor, los conductores encontrarán condiciones extremas de circulación. En varios sectores habrá altos paredones de nieve y tramos sin banquinas, por lo que el avance será controlado y bajo estrictas medidas de seguridad.

Las recomendaciones para quienes deban viajar por el Paso Cristo Redentor

Las autoridades recordaron que quienes deban transitar por la cordillera durante la temporada invernal deben llevar abrigo adicional, mantas, bebidas frías y calientes y alimentos con alto aporte calórico. También aconsejan contar con cable de arranque, linterna con pilas, soga, pala y elementos de remolque ante eventuales atascos por nieve.

Antes de iniciar el viaje se recomienda revisar el vehículo, mantener el tanque de combustible lleno, utilizar líquido anticongelante en el sistema de refrigeración y comprobar el funcionamiento de las escobillas del limpiaparabrisas. En caso de que las autoridades lo indiquen, también será obligatorio circular con cadenas para nieve o hielo.

Si un vehículo queda inmovilizado, se aconseja permanecer dentro del rodado y no salir a buscar ayuda. También se indica encender el motor en intervalos para conservar la temperatura del habitáculo, controlar que el caño de escape no quede obstruido por la nieve y, si el rescate es aéreo, limpiar el techo del vehículo y utilizar un paño de color para facilitar su localización.