Elecciones 2027: el Gobierno busca ordenar las alianzas con las provincias bajo un mensaje de unidad

El oficialismo puso en marcha las charlas con gobernadores para conseguir apoyo en las elecciones 2027 (Foto: NA)

La Casa Rosada comenzó a delinear la estrategia política de cara a las elecciones presidenciales 2027 y transmitió una directiva a los dirigentes de La Libertad Avanza en las provincias. El objetivo será poder sostener la unidad del espacio incluso si los acuerdos nacionales con gobernadores limitan sus aspiraciones locales.

La prioridad para la campaña de reelección por parte del oficialismo es garantizar la continuidad del proyecto encabezado por Javier Milei. Uno de los factores claves será el rol de acompañamiento de los gobernadores provinciales a lo largo del país.

Desde el partido liberal consideran que la construcción de alianzas con mandatarios provinciales puede implicar concesiones para los referentes territoriales, como una menor participación en las listas o menos margen para impulsar candidaturas propias. Sin embargo, entienden que esos costos forman parte de una estrategia política de alcance nacional.

El mensaje fue reforzado durante las actividades por el denominado «Día de la Unidad«, impulsado por el partido oficialista. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hizo hincapié en la necesidad de mantener la cohesión interna y evitar fracturas mientras avanzan las negociaciones con los gobernadores aliados.

Elecciones 2027: la estrategia de La Libertad Avanza por los acuerdos con gobernadores

En el oficialismo reconocen que existen señales de malestar entre algunos dirigentes del interior, especialmente ante la posibilidad de que los entendimientos políticos con gobiernos provinciales reduzcan el espacio para el crecimiento de las estructuras locales de La Libertad Avanza. Aun así, aseguran que no prevén rupturas significativas dentro del espacio.

Como parte de ese análisis, en la Casa Rosada consideran que muchos referentes provinciales aún no cuentan con una estructura propia lo suficientemente consolidada como para competir por fuera del sello nacional. Por ese motivo, entienden que mantener la unidad resulta más conveniente que impulsar proyectos independientes.

Dentro del Gobierno también utilizan como referencia experiencias recientes en provincias donde se alcanzaron acuerdos electorales con gobernadores, como ocurrió en Chaco y Corrientes. Según la evaluación oficial, esos casos muestran que, aunque el armado local pierda protagonismo, la estrategia permite fortalecer el objetivo nacional.

La discusión forma parte del proceso de preparación electoral que comenzó tras el Mundial 2026. En paralelo a la reactivación de la agenda legislativa y de gestión, el oficialismo empezó a trabajar en la consolidación de alianzas políticas con vistas a la próxima elección presidencial.

Elecciones 2027: el principal desafío de La Libertad Avanza de cara a la campaña política

En Balcarce 50 sostienen que el principal desafío será mantener unido al espacio mientras avanzan las negociaciones con distintos actores políticos y se define el esquema de alianzas para 2027. La premisa es evitar conflictos internos que puedan debilitar la estructura nacional en un escenario electoral que consideran clave.

El Gobierno confía en que si logra preservar la cohesión del oficialismo y sostener los acuerdos con gobernadores y fuerzas aliadas, se podrá llegar al próximo turno electoral con una base política competitiva para buscar un nuevo mandato presidencial de Javier Milei.

Con información de Infobae