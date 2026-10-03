Tramitar el DNI en el barrio: el Registro Civil Móvil recorre los barrios de Roca

Para los vecinos que viven fuera del casco urbano de Roca, renovar el Documento Nacional de Identidad o registrar un cambio de domicilio no es un trámite sencillo porque implica coordinar colectivos, pedir permisos en el trabajo o trasladar a chicos en edad escolar hasta las sedes del centro.

Con el fin de evitar eso, la provincia desplegará un centro de atención móvil en tres puntos estratégicos de la ciudad entre el 5 y el 9 de octubre.

Cronograma de atención por barrio

El cronograma oficial de atención quedó establecido así:

Lunes 5 de octubre – Colonia 17 de Octubre: El móvil estará ubicado en Pasaje 3 N° 6640, entre Petunias y Pasaje 2. La atención estará enfocada en las renovaciones de DNI para menores de entre 5 y 8 años, así como en la actualización correspondiente a los 14 años.

El móvil estará ubicado en Pasaje 3 N° 6640, entre Petunias y Pasaje 2. La atención estará enfocada en las renovaciones de DNI para menores de entre 5 y 8 años, así como en la actualización correspondiente a los 14 años. Martes 6 y miércoles 7 de octubre – Chacra Monte: Las unidades funcionarán en la intersección de Lago Lolog y Los Coihues, sobre el playón del barrio. En estas jornadas se procesarán cambios de domicilio y emisiones de nuevo ejemplar por extravío.

Las unidades funcionarán en la intersección de Lago Lolog y Los Coihues, sobre el playón del barrio. En estas jornadas se procesarán cambios de domicilio y emisiones de nuevo ejemplar por extravío. Jueves 8 y viernes 9 de octubre – Barrio 500 Viviendas: La atención se trasladará al Salón de Usos Múltiples de la calle Lapataia N° 130, donde se recibirán solicitudes vinculadas al vencimiento de documentación.

El documento como puerta de entrada a los derechos básicos

Tener la documentación al día es un requisito indispensable para la inscripción escolar, el cobro de asignaciones, el voto en épocas de elecciones y la atención en el sistema de salud.

Sin embargo, en sectores donde el transporte representa un gasto, la actualización del DNI suele postergarse. La llegada de la unidad móvil busca resolver estas gestiones.