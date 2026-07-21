¿Guiño o provocación? El video que reposteó Rosalía y encendió la furia de sus fans argentinos

Una publicación de Rosalía en redes sociales despertó la furia de los seguidores de la Selección Argentina.-

El desenlace del Mundial 2026 continúa generando ecos de alta tensión en las plataformas digitales, donde los gestos de las celebridades internacionales son examinados con lupa por las comunidades de usuarios. Eso sucedió con la artista catalana Rosalía, tras un llamativo posteo en sus redes sociales.

La célebre cantante española llamó la atención de sus seguidores locales al repostear en su perfil oficial de TikTok una publicación de Mia Khalifa, en la que se celebraba la victoria del seleccionado ibérico frente a la Argentina en el marco del Mundial 2026.

La reacción en cadena no se hizo esperar, ya que la influencer libanesa-estadounidense se había posicionado a lo largo del Mundial 2026 como una ferviente detractora de la Scaloneta —llegando a hacer pública una apuesta millonaria en favor del conjunto de Lamine Yamal—, lo que provocó que el gesto de Rosalía fuera interpretado como un dardo innecesario hacia el público nacional.

«La perla» de la discordia: la letra de Rosalía que utilizó Mia Khalifa para festejar

El eje de la controversia radica en la utilización que Mia Khalifa le dio a una de las piezas musicales más aclamadas de la discografía reciente de Rosalía: la creadora de contenido subió un video corto ambientado con la canción «La perla», pista que forma parte del álbum Lux de Rosalía, acompañando la filmación con un texto explicativo que rezaba: «Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas».

En el metraje se observa a la modelo despertándose en un apartamento de Nueva York, la mañana posterior al duelo decisivo de la Selección Argentina, y cantando frente a su balcón versos como «la decepción local, rompecorazones nacional, el mayor desastre mundial».

Aunque el tema original de la cantautora europea fue concebido para retratar de forma irónica los vaivenes de una relación afectiva problemática, la reapropiación del concepto por parte de la influencer para calificar a los deportistas argentinos desató un fuerte malestar en redes sociales.

Es que si en España alguien dice que una persona «es una perla» (o «una pieza»), significa que es alguien astuto, poco formal o que trae problemas; es el equivalente a decir que es una «joyita», pero en sentido negativo.

Rosalía, entre la indignación por el desaire y la defensa del festejo de España

La repercusión en plataformas, como X e Instagram, expuso una marcada polarización entre los fanáticos de la estrella pop en el país: diversos internautas expresaron su decepción, remarcando la supuesta ambigüedad de la cantante, recordando que en composiciones previas como el sencillo «Reliquia» profesó un profundo cariño por la cultura local al entonar versos dedicados al cielo de Buenos Aires.

«Que festeje el triunfo de su país está perfecto, pero que esté de acuerdo con calificar a los argentinos en esos términos me parece un gesto desmedido», cuestionó una de las tantas seguidoras que manifestó su disconformidad con el reposteo.

La reacción en redes sociales a favor de Argentina generó que numerosos seguidores de la Rosalía definieran devolver sus entradas para los próximos recitales, ya que la artista tiene programados cuatro shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.