Confirmaron las primeras identidades de las víctimas fatales por el temporal del Chile: qué se sabe y dónde fueron encontradas

El brutal sistema frontal que golpea a Chile dejó un tendal de daños materiales, cortes prolongados de servicios básicos y una decena de víctimas fatales. La dimensión del desastre obligó al presidente José Antonio Kast a trasladarse a la región de Coquimbo para liderar el comité de crisis, donde confirmó diez fallecidos en las zonas de emergencia y activó fondos extraordinarios de asistencia junto al uso de puentes aéreos.

En paralelo a la intervención del Jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Eugenio Ribba Thormann, se conocieron las identidades y circunstancias en las que se encontraron los cuerpos de varias de las víctimas registradas por Bomberos, Carabineros y los equipos municipales.

Identidades confirmadas: quiénes son las víctimas fatales producto del temporal en Chile

Reconstrucciones de La Tercera, medio del país de Chile, permitieron precisar quiénes eran y cómo murieron algunas de las víctimas fatales del fuerte temporal:

José «Pepito» Parra Morales (64 años): era un chofer de la Línea 1 de colectivo en Temuco. Murió al caer desde cuatro metros de altura mientras intentaba reparar el techo de su vivienda en Villa Vista Verde para frenar las filtraciones provocadas por el temporal.

era un chofer de la Línea 1 de colectivo en Temuco. Murió al caer desde cuatro metros de altura mientras intentaba reparar el techo de su vivienda en Villa Vista Verde para frenar las filtraciones provocadas por el temporal. Rolando Arturo Carvajal González (64 años): operario técnico de la contratista PELOM Ingeniería (CGE). Transitaba por la Ruta K-216 en Curepto (Maule) brindando asistencia a pacientes electrodependientes cuando la crecida del estero Domulgo arrastró su camioneta. El GOPE halló su cuerpo sumergido tras dos días de búsqueda.

operario técnico de la contratista PELOM Ingeniería (CGE). Transitaba por la Ruta K-216 en Curepto (Maule) brindando asistencia a cuando la crecida del estero Domulgo arrastró su camioneta. El GOPE halló su cuerpo sumergido tras dos días de búsqueda. Juan Henry Pereira Suárez: operario de cuadrilla vial en la Región del Biobío. Falleció aplastado de forma instantánea por un árbol de gran porte que cedió sobre la Ruta Q-180 mientras trabajaba en el despeje de la calzada.

A estas víctimas se suman hallazgos reportados por alcaldes en Coquimbo (dos cuerpos en Cruz de Caña y zonas aledañas) y al menos cinco personas en situación de calle fallecidas por hipotermia en la Región Metropolitana.

Infraestructura colapsada y 46 localidades incomunicadas

La magnitud de las precipitaciones provocó que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, calificara la situación como un escenario «peor que un terremoto». El volumen de agua desbordó quebradas y destruyó puentes, dejando un panorama crítico en el norte chico: