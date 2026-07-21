Río Negro presentó nuevos créditos para mallas antigranizo: proyecta casi $40.000 millones entre tres líneas

El programa será implementado de manera conjunta entre la Provincia, el CFI, Banco Patagonia y el Fondo de Garantías de Río Negro (Fogarío). Foto: Juan Thomes.

El Gobierno de Río Negro presentó este martes en Allen una nueva línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada a la instalación de mallas antigranizo en establecimientos frutícolas. La herramienta se suma a la operatoria anunciada semanas atrás junto al Banco Patagonia y a una tercera línea que la Provincia gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de conformar un paquete de financiamiento cercano a $40.000 millones para fortalecer la protección de la producción.

Durante la presentación, el gobernador Alberto Weretilneck remarcó que la decisión responde a la necesidad de acompañar al sector productivo con herramientas permanentes frente al impacto del cambio climático. «Venimos con el cambio climático teniendo un fuerte impacto del granizo sobre la actividad productiva. Hemos perdido cerca del 30% de la cosecha con temporales que son cada vez más violentos», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la respuesta debe ser estructural y no limitada a la asistencia después de cada evento climático. «Si nos están diciendo que esto llegó para quedarse, está claro que la respuesta tiene que ser permanente. Esto que hoy estamos presentando es una reacción ante un tema que nos afecta enormemente, no solo en la calidad de lo que producimos sino también en nuestro capital«, expresó.

«La idea es que rápidamente los productores y las empresas puedan acceder a este financiamiento para tener menor daño y mayor calidad en nuestra producción», Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro.

Weretilneck explicó que la nueva línea del CFI se integra a los créditos del Banco Patagonia y al financiamiento que la Provincia gestiona con el BID para conformar un esquema de casi $40.000 millones destinado a la instalación de mallas antigranizo.

Además, el mandatario provincial sostuvo que el objetivo es que el financiamiento llegue a la mayor cantidad posible de productores y empresas. «El gran desafío es que esto llegue al conocimiento y que pueda tener acceso a esta herramienta la mayor cantidad de productores y empresas. Queremos ayudar a todos a que puedan proteger sus chacras«, sostuvo.

Cómo funcionará la nueva línea del CFI para instalar mallas antigranizo

La operatoria comenzará con una etapa de asistencia técnica para cada productor que decida participar. Los interesados deberán inscribirse mediante un código QR habilitado por la Provincia y luego recibirán la visita de un profesional que relevará las características del establecimiento, el tipo y la superficie cultivada, el estado de los cultivos, los antecedentes de daños por granizo y distintos indicadores productivos y económicos.

Con esa información se elaborará un informe técnico que incluirá un diagnóstico del riesgo climático, una evaluación de la viabilidad de la inversión y la recomendación sobre el sistema de protección más adecuado. Ese documento será el requisito para acceder al financiamiento.

Financiamiento 80% El programa financiará hasta ese porcentaje del proyecto, mientras que el productor deberá aportar el 20% restante.

Los créditos financiarán hasta el 80% de la inversión, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por cada productor. Los montos irán desde $4 millones hasta $500 millones, con plazos de devolución de hasta 60 meses y 24 meses de gracia para el pago del capital.

Además, cada beneficiario podrá elegir esquemas de amortización mensuales, trimestrales o semestrales según las características de su explotación. La tasa será fija del 16,8% durante los dos primeros años y luego pasará a un esquema variable (TAMAR más dos puntos porcentuales).

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, explicó que la nueva línea fue diseñada en conjunto con el Gobierno de Río Negro y destacó que el esquema combina asistencia técnica con financiamiento para facilitar las inversiones de los productores. «Si esta experiencia funciona bien en Río Negro, queremos que pueda replicarse en otras provincias que enfrentan problemáticas similares», afirmó. Además, sostuvo que el objetivo del organismo es «adaptar sus instrumentos a las necesidades concretas de las provincias» para fortalecer el desarrollo productivo.

Río Negro avanza con tres líneas de financiamiento para ampliar la protección de las chacras

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que la nueva herramienta del CFI forma parte de una estrategia más amplia para incrementar las alternativas de financiamiento destinadas a la incorporación de mallas antigranizo.

«El primero fue con el Banco Patagonia, que puso a disposición 10 millones de dólares exclusivamente para mallas. Hoy estamos buscando la misma herramienta con el Consejo Federal de Inversiones, probablemente con condiciones parecidas o mejores, y al mismo tiempo seguimos trabajando con otro financiamiento que impulsa el gobernador junto al Banco Interamericano de Desarrollo«, explicó.

«Cada vez enfrentamos con mayor frecuencia eventos climáticos que generan incertidumbre para quienes producen. Por eso seguimos construyendo distintas herramientas financieras que permitan invertir, incorporar tecnología y proteger toda la cadena de producción», Carlos Banacloy, Ministro de Economía y Producción de Río Negro.

La malla antigranizo es una inversión rentable en la Patagonia.

El esquema anunciado por la Provincia contempla tres fuentes de financiamiento: la línea del Banco Patagonia, por $15.000 millones; la nueva herramienta del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que dispondrá de un fondo de entre $13.000 y $14.000 millones; y un tercer financiamiento que el Gobierno provincial gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros $10.000 millones. En conjunto, las tres operatorias conformarán un paquete cercano a $40.000 millones destinado a la instalación de mallas antigranizo.

El ministro remarcó que la inversión en mallas dejó de ser una mejora opcional para transformarse en una necesidad frente a los eventos climáticos. «Después de una temporada como la que tuvimos, con prácticamente un 30% de afectación y pérdidas enormes en toda la cadena productiva, el único mecanismo de defensa es la malla y tiene que tener herramientas específicas y competitivas», afirmó.

El granizo afectó más de 4.200 hectáreas durante la última temporada

Los datos presentados por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo muestran la magnitud del impacto que tuvo el granizo sobre la actividad frutícola durante la campaña 2025/2026.

En ese período se registraron 4.228 hectáreas afectadas, mientras que 7.107 hectáreas fueron alcanzadas por declaraciones de emergencia y desastre agropecuario. Del total, 3.056 hectáreas fueron declaradas en desastre y 4.051 hectáreas en emergencia, alcanzando a 640 establecimientos productivos.

Foto: Juan Thomes.

Weretilneck sostuvo que, frente a este escenario, la respuesta debe ser estructural. «Si nos están diciendo que esto llegó para quedarse, está claro que la respuesta tiene que ser permanente. Esto que hoy estamos presentando es una reacción ante un tema que nos afecta enormemente, no solo en la calidad de lo que producimos sino también en nuestro capital«, expresó.

El CFI anunció nuevas herramientas para productores y el Fogarío facilitará el acceso al crédito

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que la línea fue diseñada junto al Gobierno de Río Negro y señaló que el organismo buscará replicarla en otras provincias si el programa obtiene buenos resultados.

Además de la línea para mallas antigranizo, el CFI anunció nuevas herramientas para Competitividad PyME, Programáticas Verdes, Programáticas Mujeres y proyectos vinculados a gestión energética, riego, acciones sustentables y triple impacto. También presentó una línea de $3.000 millones destinada a financiar maquinaria para los sectores frutícola y agrícola.

Durante el acto también se destacó la participación del Fondo de Garantías de Río Negro (Fogarío), que otorgará avales para facilitar el acceso al crédito de productores y empresas que no cuenten con garantías suficientes. Su presidente, Lautaro Martínez, informó que en los primeros ocho meses de funcionamiento el organismo ya otorgó garantías por más de $4.644 millones, beneficiando a 124 empresas de 16 localidades de la provincia.