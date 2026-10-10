W15 Cipolletti: ya hay dos semifinalistas en La Chacra

Rosario Jurado, la roquense de 14 años, se despidió en los octavos de final luego de una valiosa victoria ante Ornela Mondati en primera ronda. (Foto: @lachacratenis)

El W15 Cipolletti, que se disputa en el complejo La Chacra desde el domingo, entra en su recta final y ya tiene a sus dos primeras semifinalistas confirmadas.

Una de ellas es Leyla Britez Risso, quien viene de consagrarse campeona en el W15 disputado la semana pasada en el Trelew Tennis Club y atraviesa un gran momento: acumula 13 victorias consecutivas. En la primera ronda, la paraguaya derrotó a la neuquina Sofía Madrid Rocca por 6-2 y 6-2. Luego, superó a la brasileña Gabriela Kawano y este sábado venció a María Florencia Urruti para meterse entre las cuatro mejores.

Sofía Madrid Rocca, neuquina de 22 años, cayó en la primera ronda frente a Leyla Britez Risso. (Foto: @lachacratenis)

Ahora, Britez Risso espera por su rival, que saldrá del cruce entre la chilena Fernanda Raín y la argentina Justina María González. El encuentro se suspendió por lluvia cuando González ganaba por 6-0 y 4-4.

La otra semifinalista confirmada es Luciana Moyano. La cordobesa venció este sábado a la tandilense Sol Ailin Larraya Guidi, de 18 años, por 6-4 y 7-5. En las rondas anteriores, había derrotado a Sofía Nahiara Nappi y Emily Zornada.

Su próxima rival saldrá del duelo entre la correntina Sofía Maebe y la mexicana Ana Sofía Sánchez, que también debió suspenderse por lluvia. Al momento de la interrupción, la mexicana ganaba 3-1 en el primer set.

Por su parte, la roquense Rosario Jurado, zurda de 14 años, se despidió en los octavos de final, aunque consiguió una valiosa victoria en su debut. En la primera ronda, superó a la porteña Ornela Luisana Mondati, de 18 años, por 3-6, 6-2 y 6-3.

En la segunda ronda, Jurado cayó ante María Florencia Urruti y cerró así una buena participación, con su primera victoria en un torneo de esta categoría.