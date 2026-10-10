Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoológico de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

La víctima fue declarada fallecida en el lugar pese a la intervención médica.

Un hombre murió el sábado tras ser atacado por un tigre al ingresar en el recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park, un zoológico ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima fue declarada fallecida en el lugar.

🚨 #ALERTA | Un hombre resultó gravemente herido tras ingresar al recinto de los tigres en un zoológico de Yorkshire, Inglaterra, según informó la Policía. https://t.co/aDao6T8iwt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 10, 2026

Según informó la Policía de South Yorkshire, el episodio ocurrió después de que el hombre entrara al espacio destinado al felino. El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13:33 y envió dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico. Dos minutos después, la Policía recibió el reporte de que una persona había ingresado al recinto.

“Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, señalaron las autoridades.

Tras el incidente, el parque fue evacuado y se anunció que permanecería cerrado durante el domingo. La identidad de la víctima no fue difundida, aunque la Policía confirmó que sus familiares fueron notificados y reciben acompañamiento de agentes especializados.

Qué se sabe sobre el ataque del tigre

La Policía de South Yorkshire informó que el tigre permaneció dentro de las instalaciones y no sufrió heridas. Además, descartó que existiera un riesgo para las personas que se encontraban fuera del recinto.

Por su parte, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que activó sus protocolos de emergencia y que trabaja junto con las autoridades para establecer qué ocurrió.

El establecimiento expresó su pesar por la muerte del hombre y transmitió sus condolencias a sus familiares y allegados. También sostuvo que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales son una prioridad.

Las versiones sobre lo ocurrido en el zoológico

Según los reportes difundidos, el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el parque. El ejemplar llegó al establecimiento en marzo del año anterior. La otra es una hembra llamada Tschuna.

Después del ataque, la zona del recinto fue cubierta con lonas negras para impedir que los visitantes pudieran observar el interior.

Algunos testigos aseguraron haber escuchado hasta cinco detonaciones, mientras que otras versiones indicaron que se habrían utilizado dispositivos de gas para hacer que el felino regresara a su sector. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas oficialmente.

Tia Hanson, una visitante que se encontraba cerca de la salida cuando se restringió el paso junto al recinto, relató al diario The Star: “Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro”.

Cómo es el parque donde ocurrió el ataque

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009. Su sector Land of the Tigers, destinado a los tigres de Amur, comenzó a funcionar en 2011.

Esta subespecie se encuentra en peligro de extinción y, según los datos incluidos en los reportes sobre el caso, cuenta con alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que el hombre ingresó al recinto y cómo se produjo el ataque.