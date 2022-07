Walter Herrmann en Roca: «Siempre hay que apuntar a dar el 100%»

“Primero siempre hay que apuntar a lo más alto: la Selección y la NBA. ¿Por qué no? Siempre digo que hay que apuntar a dar el 100% de cada uno, después la vida te pone donde te toca o merecés estar”, fue alguna de las frases que dejó Walter Herrmann durante su visita a Roca, donde está brindando un campus junto al Deportivo Roca.

Desde ayer y hasta mañana por la tarde, uno de los máximos exponentes del básquet nacional dice presente en la región para compartir todo su conocimiento y experiencia dentro del parquet con los más chicos.

El referente de la ‘Generación Dorada’, jugador de la NBA (Detroit Pistons y Charlotte Bobcats), campeón de la Liga Nacional y también de la Liga ACB de España, es la cara visible del Campus ADN Formación Olímpica del que participan más de 45 chicos y chicas del Alto Valle.

Hermann, junto al reconocido entrenador Julián Pagura (actualmente en Pergamino Basket de la Liga Argentina), enseñarán fundamentos, competencias y charlas en tres días a pleno aprendizaje.

En el marco de las actividades del campus, ayer el exNBA brindó una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante de Roca, junto a Pagura, Gustavo López (presidente del Depo) y Mariana Soler (representante del municipio de la ciudad).

Durante la misma, el experimentado jugador dejó varias reflexiones interesante sobre su mirada en cuanto a la formación actual de jugadores, más que nada a nivel nacional.

“Siempre hago hincapié en la planificación y los fundamentos, que es algo clave en el aprendizaje. Estoy convencido que si no tenés fundamentos no podes jugar al basquet. Muchos ejercicios parecen una pavada, pero siempre explico que con esas ‘pavadas’ Scola hizo una carrera y llego a la NBA. Hay muchas cosas pequeñas que marcan la diferencia”, indicó sobre la importancia del aprendizaje en los más chicos.

Por otra parte, el ganador e la medalla dorada en Atenas 2004 comentó: “Lo que defiendo es que siempre hay que acompañar a los chicos que tienen el deseo y las ganas de convertirse en un jugador profesional, de cualquier deporte. Es algo muy importante poder contar con el acompañamiento y el apoyo de la familia. Llega uno en un millón, porque no todos tienen el apoyo familiar”.

En ese mismo sentido, el campeón de la Liga Nacional con Atenas y San Lorenzo enfatizó en la importancia que tiene darle confianza a los jugadores.

“La clave es la confianza que le das al jugador para que resuelva en los momentos críticos. Si no tiene confianza en si mismo va a ser muy difícil que pueda lograrlo. Soy muy duro de la cabeza en ese sentido”, detalló.

Por otra parte también dio alguna de sus claves para poder lograr los objetivos personales en una carrera profesional. “Hay que entrenar todos los días y tener disciplina, es lo que yo hice y por eso llegué. Hay que tener la decisión y no rendirse”, comentó.

Durante más de una hora, el exintegrante de la Selección entregó muchos conceptos y brindó su punto de vista sobre la importancia que tiene hacer deporte.

“Los valores que uno aprende son muy importantes. A mi me dejó grandes amistades, que no me dejaron caer en momentos complicados y también te da un acompañamiento clave para el desarrollo personal. Esos son algunos de los valores que queremos dejar”, expresó.

Con respecto a las enseñanzas que buscan entregar con el campus, Herrmann fue claro: “Estoy 100% abocado a los fundamentos, porque un jugador sin fundamentos es imposible que juegue bien al básquet”.

Durante tres jornadas, chicos y chicas de 7 años en adelante disfrutarán de la experiencia de aprender junto a uno de los mejores exponentes de la historia del básquet nacional.