Ya es oficial: Manuel Lanzini, otro ex River que refuerza al Vélez de Barros Schelotto

Vélez concretó después de varios días lo que era un secreto a voces: la llegada de Manuel Lanzini desde River para reforzar al equipo en la faceta de la creación de juego, un punto que estaba pendiente en la estructura del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Relegado por Marcelo Gallardo e incluso excluido de la lista de buena fe de para la Copa Libertadores, Lanzini es otro de los varios jugadores con pasado en Núñez que se plegaron al Fortín, como sucedió hace un par de semanas con Rodrigo Aliendro y viene ocurriendo desde 2023 con Elías Gómez, Brian Romero, Agustín Mammana y Tomás Galván.

El volante creativo firmó un contrato por 18 meses y la entidad Velezana pactó una transferencia a costo cero, ya que si hubiera llegado en libertad de acción sólo podría ser tenido en cuenta para la Copa Libertadores y no en el Torneo Clausura.

En su segunda etapa en el Millonario, que no tuvo rendimientos de relevancia, participó en 59 partidos y convirtió dos tantos: uno a Boca para ganar el Superclásico en 2024 y otro a Independiente del Valle.