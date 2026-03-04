El presidente de Argentinos Juniors descartó el interés de Boca por Lescano: «No hay nada»

Boca puede incorporar un jugador por la salida de Lucas Blondel a préstamo a Huracán. Sin embargo, corre contrarreloj, ya que tiene tiempo hasta el próximo martes 10 de marzo para concretar una incorporación.

En ese contexto, en las últimas horas trascendió que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme averiguó condiciones para sumar a Alan Lescano, capitán de Argentinos Juniors. Sin embargo, el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, descartó rápidamente esa posibilidad: “No hay nada”, aseguró en diálogo con DSports Radio.

Argentinos incorporó a Lescano a mediados de 2023, cuando le compró el 50% del pase a Gimnasia y Esgrima La Plata por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. “Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano”, explicó Malaspina. Y fue contundente: “Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta”.

El número 10 es una pieza clave en el equipo que dirige Nicolás Diez y en La Paternal no quieren desprenderse de él, menos en esta instancia del mercado, cuando no habría margen para buscar un reemplazante.

El interés por Hernán López Muñoz y la posición del Bicho

Hernán López Muñoz es otro de los nombres que interesan en La Ribera. El zurdo ofrece un perfil que hoy Boca no tiene y por eso aparece en carpeta. Sin embargo, su situación es compleja: se encuentra a préstamo en Argentinos desde San Jose Earthquakes, de la MLS.

Además, Malaspina reconoció que intentarán ejecutar la opción de compra en diciembre, cuando finalice la cesión. La cifra es elevada y sería récord para el club: 4 millones de dólares por el 50% del pase.

Más allá de las declaraciones del presidente, no sería descabellado que Argentinos venda a alguna de sus figuras. El plantel fue armado para disputar triple competencia, pero el Bicho ya quedó eliminado en la Copa Argentina ante Midland y en el repechaje de la Copa Libertadores frente a Barcelona SC, en ambos casos por penales.

De esta manera, el equipo solo competirá por el Torneo Apertura y luego por el Clausura. Actualmente marcha décimo en la Zona A con 9 puntos, aunque aún debe disputar los encuentros correspondientes a las fechas 6 y 7 ante Lanús y Aldosivi.