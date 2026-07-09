¿Zeballos se va al Napoli? Qué falta para que deje Boca y se marche al club italiano

Exequiel Zeballos arregló su contrato con Napoli y es probable que deje Boca en este mercado de pases.

Exequiel Zeballos alcanzó su mejor momento en Boca Juniors a fines de 2025, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda. Marcó varios goles -entre ellos uno a River en La Bombonera- y fue una pieza clave para que el Xeneize clasificara a la Copa Libertadores 2026. Desde ese gran cierre de temporada, su continuidad comenzó a instalarse como uno de los principales temas en el club.

Su contrato vence en diciembre de este año y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, le ofreció la renovación hace más de tres meses. Sin embargo, el «Chango» y su representación todavía no respondieron a la propuesta.

La postura del futbolista es clara. Después de más de 12 años en Boca, quiere tener su primera experiencia en el fútbol europeo y ya llegó a un acuerdo contractual con Napoli.

De todas formas, la negociación entre los clubes todavía está lejos de resolverse. El conjunto italiano pretende abonarle a Boca un resarcimiento por los seis meses de contrato que le restan al extremo, mientras que el Xeneize busca una venta por una cifra importante, lo más cercana posible a la cláusula de rescisión de USD 15 millones.

Por otro lado, aunque Napoli ya tiene acordado el contrato con Zeballos, su incorporación también depende de otras operaciones del mercado. Entre ellas aparece la posible salida del extremo Noa Lang, por lo que en los próximos días podrían producirse avances en la negociación.

Además, Rodolfo «Vasco» Arruabarrena también dejó clara su posición. Hasta que no se resuelva su situación, el futbolista correrá de atrás en su consideración y podría ser relegado del resto del plantel.