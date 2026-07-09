Ataque de Estados Unidos a Irán: dónde fueron los bombardeos y por qué escaló el conflicto

El reciente lanzamiento de una nueva ronda de bombardeos por parte de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán marcó un deterioro acelerado del frágil alto el fuego alcanzado semanas atrás. Esta escalada vuelve a tensar la estabilidad en una de las regiones más sensibles y estratégicas para el comercio energético global.

De acuerdo con los informes oficiales del Pentágono, las operaciones militares se diseñaron con el objetivo de debilitar la capacidad iraní de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Por este corredor marítimo neurálgico circula diariamente cerca de un tercio de todo el petróleo que se comercializa en el mundo

Dónde fueron los ataques de Estados Unidos en el mapa de Irán

La ofensiva estadounidense no se distribuyó al azar, sino que se concentró de forma quirúrgica sobre la costa sur del territorio iraní. Los reportes provistos por las agencias internacionales AP, AFP y Reuters confirmaron que los proyectiles alcanzaron posiciones militares, sistemas de radares costeros y puntos logísticos navales.

Los blancos principales e impactos directos se localizaron en tres ciudades y enclaves estratégicos específicos:

Bandar Abbas: Sede del puerto más grande de Irán y base neurálgica de las operaciones de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho.

Chabahar: Localidad costera del sureste donde las detonaciones provocaron apagones parciales de energía y afectaron torres de control marítimo.

Konarak: Enclave militar vecino cercano a la frontera con Pakistán que también registró múltiples explosiones.

Por qué se rompió el acuerdo y escaló la tensión militar

El desencadenante directo de la respuesta militar, según argumentaron fuentes de la Casa Blanca, fue una serie de acciones de hostigamiento iraníes contra buques comerciales y energéticos. Washington acusó formalmente a Teherán de realizar disparos y maniobras de interdicción que elevaron el riesgo para la navegación internacional en el Golfo.

Por su parte, la postura oficial de Irán sostiene que es Estados Unidos quien incumplió los compromisos del memorándum provisional de paz. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, endureció el discurso en redes sociales acusando a Washington de violar los acuerdos de seguridad regional y ratificó que su país mantendrá una postura de resistencia sin ceder ante la presión extranjera.

La estrategia de Donald Trump y el riesgo del precio del crudo

La ofensiva se ejecutó pocas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que una nueva fase de ataques era inminente, utilizando una calculada ambigüedad discursiva. «Todo lo que suceda, sucederá muy rápido», planteó el mandatario republicano, combinando la presión con fuego real pero sin declarar formalmente el fin de las negociaciones diplomáticas.

Analistas internacionales consideran que esta contradicción busca forzar concesiones de Irán en el plano nuclear y marítimo, aunque advierten sobre el peligro de una escalada fuera de control. El conflicto ya se trasladó a la economía: la incertidumbre en Ormuz disparó los precios del petróleo, un factor que le mete presión interna a Trump de cara a las próximas elecciones legislativas debido al impacto directo en el bolsillo de los consumidores norteamericanos.

Con información de agencias AP, AFP y BBC.