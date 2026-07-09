Voraz incendio en un depósito de materiales de Neuquén: los detalles del megaoperativo que combate el fuego

Un voraz incendio se desató este jueves en la zona oeste de Neuquén. Las llamas iniciaron dentro del depósito de Sakura, en inmediaciones de calle San Martín y Mascardi, cerca de las 10.30 de este 9 de julio. De inmediato se desplegó un operativo para control y extinguir el fuego.

Según detallaron desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo a Diario RÍO NEGRO, se trata de contener las llamas y evitar que se propague hacia otros puntos lindantes. En paralelo, confirmaron que «hay riesgo de derrumbe».

Este medio pudo confirmar que la parte trasera del depósito sería la más afectada. Hubo zonas del techo del techo donde se ve fuego. Por el momento no se conoció que pudo haber iniciado las llamas.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, indicó a Diario RÍO NEGRO que «hay riesgo de derrumbe» en la estructura del depósito. En el lugar, más de 300 personas desplegadas en el sitio, entre ellos más de 50 bomberos.

Y en paralelo, desde Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti se enviaron dotaciones de bomberos para combatir las llamas. Habría al menos 18 unidades.

Una de las decisiones que se tomó fue evacuar la zona lindera al depósito para evitar incidentes mayores.

Además, el SIEN instaló una carpa sobre calle Chaco, entre 12 de septiembre y San Martín con el fin de brindar atención a los bomberos o a cualquier vecino o personal de emergencia en la zona.

«Se espera que colpase el techo», confirmaron desde Bomberos sobre el incendio en el depósito de Neuquén

Desde Bomberos de la Policía de Neuquén indicaron a este medio que «se espera que colpase el techo» debido a las altas temperaturas que se concentran al interior de la estructura. «Hay más de 500°C, las llamas se avivaron» y pueden ser vistas hasta 150 metros de distancia del lugar.

Además, indicaron que «se esperan unas 24 horas más de trabajo» para intentar sofocar el incendio no se sabe todavía el origen.