«Un socio indispensable»: Marco Rubio saludó a la Argentina por el 9 de Julio y elogió la relación con Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos saludó este 9 de Julio a la Argentina por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y afirmó que el país es un «socio indispensable» en la región. El mensaje fue difundido por el Departamento de Estado y llevó la firma del secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio expresó: «En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia». El funcionario también destacó la relación bilateral con la administración de Javier Milei.

Marco Rubio destacó la relación entre Estados Unidos y Argentina en el 9 de Julio

En el comunicado, Marco Rubio sostuvo que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se convirtió en un aliado para «promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio». Además, manifestó la intención de profundizar la cooperación entre ambos países.

El funcionario estadounidense señaló que la Casa Blanca busca ampliar el trabajo conjunto en áreas como minerales críticos, energía nuclear con fines civiles, comercio e inversiones. Esos sectores fueron mencionados como prioritarios para fortalecer la agenda bilateral.

También hizo referencia a la cooperación en materia de seguridad y afirmó: «Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región». En ese contexto, consideró que la posición argentina representa «un ejemplo poderoso».

Qué dijo Estados Unidos sobre Javier Milei y la cooperación bilateral

En el tramo final del mensaje, Rubio expresó: «De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto».

El pronunciamiento de Estados Unidos llegó cinco días después del mensaje de Javier Milei que celebraba el Día de la Independencia estadounidense.

En esa oportunidad, el Presidente sostuvo que «La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo», al comparar los principios fundacionales de ambos países en torno a la vida, la libertad y la propiedad.