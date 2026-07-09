Impactante: las imágenes del humo del incendio en un depósito de Neuquén, desde la ciudad y Plottier
La columna de humo que genera el incendio en un depósito de materiales en el oeste de Neuquén se extiende por distintos sectores de la ciudad y alcanza localidades vecinas. El fuego continúa activo y mantiene cortes preventivos.
Desde distintos puntos de Neuquén, Plottier e incluso sectores de Cipolletti puede observarse la columna de humo que deja el incendio en el depósito Sakura ubicado en el oeste de la capital. El fuego continúa activo y el despliegue supera las 300 personas, entre ellas más de 50 bomberos.
El humo comenzó a expandirse poco después de las 10.30, cuando se inició el fuego en el predio de la empresa Sakura, ubicado sobre calle Mascardi y Frontera, poco antes de San Martín.
Incendio en Neuquén: desde qué lugares se observa la columna de humo
Las imágenes enviadas por vecinos muestran que la nube puede verse desde la costa del río Limay, distintos barrios del centro y también desde la Alta Barda, donde el humo sobresale.
En el límite entre Neuquén y Plottier, especialmente en el sector de Almirante Brown y Simón Bolívar, cerca de Río Colorado, también puede apreciarse la columna. Incluso en sectores de Cipolletti se observa un velo de humo que se desplaza hacia la ciudad rionegrina impulsado por el viento.
Más de 50 bomberos trabajan mientras el incendio sigue sin control
La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, informó a Diario RÍO NEGRO que «hay riesgo de derrumbe» y aclaró que el incendio seguía sin ser controlado hasta las 13.15.
Durante las tareas se produjo un pequeño estruendo dentro del predio. Según pudo constatar este medio, en el depósito habría principalmente material plástico y no solventes. Además, una pinturería ubicada muy cerca retiró de manera preventiva sus productos.
En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Neuquén, Plottier, Centenario y Cipolletti, junto con ambulancias del SIEN. También permanece un corte preventivo de tránsito en inmediaciones de Combate y Juan B. Justo, con desvíos por calle San Martín mientras continúan las tareas para contener el fuego.
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