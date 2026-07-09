Impactante: las imágenes del humo del incendio en un depósito de Neuquén, desde la ciudad y Plottier

La columna de humo vista desde la zona del balcón de la ciudad. Foto: gentileza.

Desde distintos puntos de Neuquén, Plottier e incluso sectores de Cipolletti puede observarse la columna de humo que deja el incendio en el depósito Sakura ubicado en el oeste de la capital. El fuego continúa activo y el despliegue supera las 300 personas, entre ellas más de 50 bomberos.

El humo comenzó a expandirse poco después de las 10.30, cuando se inició el fuego en el predio de la empresa Sakura, ubicado sobre calle Mascardi y Frontera, poco antes de San Martín.

Incendio en Neuquén: desde qué lugares se observa la columna de humo

Las imágenes enviadas por vecinos muestran que la nube puede verse desde la costa del río Limay, distintos barrios del centro y también desde la Alta Barda, donde el humo sobresale.

El incendio desde la calle Almirante Brown y Simón Bolivar de Plottier, cerca del barrio Los Álamos. Foto: gentileza.

En el límite entre Neuquén y Plottier, especialmente en el sector de Almirante Brown y Simón Bolívar, cerca de Río Colorado, también puede apreciarse la columna. Incluso en sectores de Cipolletti se observa un velo de humo que se desplaza hacia la ciudad rionegrina impulsado por el viento.

El humo por el incendio en el oeste de Neuquén llega a Cipolletti. Foto: gentileza.

Más de 50 bomberos trabajan mientras el incendio sigue sin control

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, informó a Diario RÍO NEGRO que «hay riesgo de derrumbe» y aclaró que el incendio seguía sin ser controlado hasta las 13.15.

La vista desde la esquina de Copahue y Linares de Neuquén este jueves por el mediodía. Foto: Lucía Pysny.

Durante las tareas se produjo un pequeño estruendo dentro del predio. Según pudo constatar este medio, en el depósito habría principalmente material plástico y no solventes. Además, una pinturería ubicada muy cerca retiró de manera preventiva sus productos.

La zona de Alta Barda de Neuquén cubierta por el humo originado en el oeste. Foto: gentileza.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Neuquén, Plottier, Centenario y Cipolletti, junto con ambulancias del SIEN. También permanece un corte preventivo de tránsito en inmediaciones de Combate y Juan B. Justo, con desvíos por calle San Martín mientras continúan las tareas para contener el fuego.