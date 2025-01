Zorros de San Martín de los Andes, campeón Sub 18 de básquet en Valdivia

Zorros de San Martín de los Andes cruzó la cordillera y se volvió con el premio mayor. El equipo Sub 18 venció a Club Deportivo Valdivia en la final y se coronó campeón en la Copa Internacional Antonio Azurmendy de básquet que se desarrolló en la ciudad chilena, con la participación de 16 clubes en el cómputo de todas las divisiones (también compitieron en Sub 16 y Sub 14).

El quinteto de San Martín de los Andes terminó invicto y superó a Club Deportivo Pankull de Valdivia, Manquehue de Santiago de Chile, Las Ánimas de Valdivia, CEB de Temuco y Puente Alto. En la definición no dejó dudas y venció al dueño de casa por 82-74. Brisa de Santiago de Chile fue más que Colo Colo (59-47) y subió al tercer escalón del podio.

Tres de Zorros terminaron en el equipo ideal.

Juan Subat se quedó con el MVP.

Zorros no dejó dudas con su producción y, de hecho, tres jugadores estuvieron en el quinteto ideal: Joaquín Flores, Manuel González y Juan Subat, quien además se quedó con el premio MVP (jugador más valioso). Dos basquetbolistas locales, Joaquín Román y Francisco Adsme, completaron el equipo.

La Sub 16 de Zorros, en el podio

Zorros de San Martín de los Andes dijo presente con las tres categorías en la Copa Internacional Antonio Azurmendy y la Sub 16 terminó en el tercer puesto, detrás del campeón Club Lorenzo Pardo de Iquique, que dejó en el camino a Deportes Las Ánimas (94-59) en la final.

Los menores de 16 años se volvieron con la medalla de bronce.

También fueron de la partida los Sub 14, en un torneo que tuvo como el mejor a la Escuela Municipal de Temuco, que en otro gran partido superó a los capitalinos de Santiago por un ajustado 67-60.

Esta fue la novena edición del tradicional certamen, que reunió a 16 clubes y más de 450 jugadores de la región. Además del Coliseo Municipal, se utilizaron los gimnasios de de Teja 1, Phoenix y Liceo Comercial. Argentina también estuvo representada por equipos de Bahía Blanca, mientras que los locales fueron mayoría, con clubes de Antofagasta, Valparaíso, Salamanca, Iquique, Santiago, Puente Alto y Temuco, más los locales de Valdivia.