Zverev está en modo Nº 1 y avanza en el Masters de Shanghái

La pista de Shanghái será inolvidable para el alemán, que en las próximas semanas será el Nº 1 del ranking ATP. (AFP)

Alexander Zverev tuvo su primer partido con el cartel de Nº 1 sobre sus espaldas y sacó adelante un duro partido en los octavos de final del Másters 1000 de Shanghái Masters. El alemán derrotó por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1) a Alexander Bublik en un duelo repleto de dificultades. Con la velocidad como ingrediente principal, Sascha desenredó un encuentro que pudo tomar otro rumbo: levantó cuatro puntos de set en el primer parcial y remontó un break en el decisivo.

El alemán tuvo que esforzarse para dejar en el camino a Bublik. (AFP)

«Mi tobillo estuvo haciendo de las suyas», dijo Zverev. «En cierta forma es normal, porque he jugado muchos partidos. Es el síntoma de que he jugado a buen nivel. Empecé a tener molestias en mi cuerpo, pero estoy contento con la victoria. Ha sido un partido complicado porque él ha hecho un tenis increíble«, agregó.

El alemán regresó a la pista de Shanghái con un tesoro en las manos. Aseguró el Nº 1 por primera vez en su carrera y ese estímulo lo acompañó en un partido trabado de principio a fin, de los que ponen a prueba la capacidad mental de un gran candidato.

Una prueba de fuego ante un jugador difícil de descifrar

El primer cabeza de serie enfrentó a uno de esos jugadores imposibles de leer, capaces de poner contra las cuerdas a cualquier rival. Tras sobrevivir a Quentin Halys en la ronda anterior, Zverev volvió a encontrar un relámpago al otro lado de la red. Bublik aterrizó en el partido con cartas a favor, aprovechando el vertiginoso ritmo de la pista china para plantear un partido de ejecución pura.

Bublik derrocha talento, pero también suele perder la cabeza. (AFP)

Sascha tuvo que sudar para recortar distancias (2-3) en el historial, completando una victoria en 2h41m. El alemán no pudo romper el servicio de su rival hasta el tercer set y apenas arañó el 34% de los puntos jugados al resto (42/123), pero encontró el camino a la victoria, aceptando cualquier dificultad para completar el objetivo.

El germano buscará las rondas decisivas en un cuadro que no da margen al respiro. Disputará los cuartos de final ante Alex de Miñaur, vencedor por 6-3, 6-4 sobre Karen Khachanov en el partido que abrió la jornada. El alemán ganó 8 de los 12 duelos previos, aunque el australiano prevaleció en los dos choques más recientes.